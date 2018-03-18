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В Україні та Європі протестували проти російських "виборів" у Криму

Неділя, 18 березня 2018, 18:01
В Україні та Європі протестували проти російських виборів у Криму

18 березня у містах України та Європи відбулися акції протесту проти проведення Росією "виборів" президента РФ на території окупованого Криму.

Так, одна з акцій протесту відбулася на КПВВ "Чонгар".

"Близько сотні людей зібралися біля КПВВ, вони тримають українські та кримськотатарські прапори. Учасники "мовчазної акції" одягнені у маски з написом "Ні". Головна мета - показати людям, які їдуть в Крим, що сьогоднішнє голосування там є незаконним і їм не варто брати у ньому участі", - повідомили в ефірі телеканалу "112 Україна".

Учасники акції роздавали усім, хто їхав до Криму, листівки з правами громадян України. 

Подібну акцію планували провести і на площі Свободи у Херсоні. 

У Львові біля пам'ятника Тарасу Шевченку сотня людей прийшли на громадське віче "Ні "виборам" в Криму!", щоб висловити свою громадську позицію проти "виборів" президента РФ, повідомляє ZIK.

"Люди тримали у руках плакати  "Крим – не Кремль", "Крим хоче додому",  "Крим – це Україна", "Ні виборам у Криму", "Путін геть!", "Львівські студенти проти Путінських виборів у Криму", - зазначає видання. 

Також учасники віче розгорнули великий український прапор, та спільно виконали гімн України і гімн кримських  татар. 

 
 
фото - zik

У Полтаві на площі біля Полтавської ОДА також провели віче проти незаконних "виборів" президента РФ у Криму. 

"Учасники акції тримали в руках плакати "Крим – це Україна", "Не визнаємо вибори в Криму, "Вибори в Криму є незаконними", "Кримські татари – корінний народ Криму та України – проти виборів в Криму". Понад сотня протестуючих, серед яких - представники громадськості, співробітники Полтавської ОДА, активісти та пересічні полтавці - вишикувались біля проїжджої частини, тримаючи в руках українські прапори", - пишуть "Новини Полтавщини". 

 
ФОто - "Новини полтавщини"

У Запоріжжі акція відбулася на площі Героїв Революції Гідності, захід організувала Запорізька рада ветеранів АТО.

До акції приєдналися представники товариств нацменшин регіону. Активісти принесли з собою українські та кримськотатарські прапори і плакати з написами "Крим - це Україна", "Свободу Криму! Свободу політв'язням!", "Ні виборам президента Росії у Криму" та інші.

 
 

В Одесі у день "виборів" акцію під назвою "Стоп фейк" провели активісти громадської організації "Солідарна молодь", пише Думская. 

Пікет пройшов перед будівлею консульства РФ, активісти тримали у руках плакати з написами "Пан Путін, йдіть на *%й", "Вибір без вибору" і т.і.  На думку учасників акції, "вибори", що проходять на території РФ - "це ганебний цирк".

 
 

Також акції протесту проти "виборів" у Криму відбулися у Болгарії, Іспанії, Чехії. 

У Болгарії кількадесят активістів прийшли до посольства РФ з гаслами "Зупинити гібридну війну Росії проти Болгарії! Ні незаконним виборам Росії в окупованому нею Криму! Крим – це Україна", повідомила у Facebook учасниця заходу Олена Коцева.

 

У Мадриді учасники акції протесту заявили, що "Крим - це Україна, і світова спільнота виступає проти незаконної анексії півострова Росією". 

У Празі також відбувся протест проти "виборів" Путіна в українському Криму, повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс. 

Окрім того чеські анархісти вийшли на пікет біля російського культурного центру у Празі "проти тортур, які ФСБ Росії застосовує щодо затриманих анархістів по всій Росії і в анексованому Криму", повідомив кореспондент російської служби Радіо Свобода Антон Наумлюк. 

 

 

Як відомо, 18 березня - у річницю анексії Криму - Росія проводить вибори президента, які також проходять на території окупованого півострова. 

23 лютого глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що міністерство надіслало ноту МЗС РФ через вибори на території Криму та заявив, що працюватиме над тим, щоб усі залучені до цих "виборів" потрапили під відповідні санкції.

У ЦВК РФ заявили, що попри заяви України, вибори президента Росії у Криму відбудуться у штатному режимі. 

Глава МВС України Арсен Аваков заявив, що Україна не дозволить росіянам голосувати у консульствах РФ.

В РФ вимагали від Києва гарантувати безпеку для росіян, які 18 березня братимуть участь у виборах президента РФ на території України.

Посольство РФ в Україні висловило обурення у зв'язку з тим, що 18 березня до дипустанов РФ для голосування будуть допускатися виключно особи з дипломатичним статусом.

18 березня у центрі Києва відбулася акція проти російських "виборів" президента, які проходять 18 березня у анексованому Криму. Учасники акції принесли з собою опудало "Путіна", яке згодом спалили. 

В цей день у Києві та інших містах, де є консульства РФ в Україні, націоналісти проводили акції проти голосування росіян на "виборах" президента Росії. 

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориКримРосіямітинги
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