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В России завели дело против судей Конституционного суда Украины

Четверг, 17 мая 2018, 13:05
В России завели дело против судей Конституционного суда Украины

Следком России возбудит уголовное дело против 15 украинских судей Конституционного суда, которые не признали "воссоединение Крыма с Россией".

Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении судей Конституционного суда Украины Юрия Баулина, Василия Брынцева, Сергея Вдовиченко, Михаила Гультая, Михаила Запорожца, Александра Литвинова, Николая Мельника, Сергея Саса, Олега Сергейчука, Игоря Слиденко, Петра Стецюка, Александра Тупицкого, Натальи Шапталы, Станислава Шевчука и Виктора Шишкина", - говорится в сообщении.

Украинских судей подозревают в "нарушении равенства прав и свобод человека и гражданина" (ст. 136 УК РФ).

Дело открыли в связи с тем, что в 2014 году, после так называемого "референдума" в Крыму судьи Конституционного суда Украины сочли "независимость Крыма" несоответствующей Конституции Украины.

В марте 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым. В Крыму провели незаконный "референдум за воссоединение с Россией".

20 февраля 2014-го Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.

В марте 2018 года в России проводились выборы президента. Избирательные участки были расположены и в оккупированном Крыму.

Тогда в Украине и Европе прошли акции протеста против проведения Россией "выборов" президента на территории оккупированного Крыма.

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Украинская правда
Темы: РосcияУкраинасудКрыманнексия
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