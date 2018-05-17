Київрада доручила КМДА повернути місту кінотеатр "Зоряний"

Київрада проголосувала за повернення в комунальну власність кінотеатр "Зоряний", де довший час був розташований штаб Партії регіонів.

Рішення 87 голосами було прийнято на засіданні Київради 17 травня.

Водночас як пояснила депутат фракції "Єдність" Алла Шлапак, цей проект рішення є суто політичним, відповідальність за реалізацію цього рішення лежить на Київській міській державній адміністрації.

"Я б дуже просила дати протокольне доручення, щоб ми рівно за 6 місяців заслухали представника КМДА щодо реалізації цього рішення, щодо тих кроків, які виконавча влада здійснить протягом цих півроку, щоб кінотеатр "Зоряний" в законному порядку був повернутий у комунальну власність", – сказала вона.

Секретар Київради Володимир Прокопів розпорядився підготувати відповідне доручення.

Таким чином Київській міській державній адміністрації доручено розпочати переговори із кінцевими бенефіціарами власниками майна колишнього кінотеатру "Зоряний" про повернення майна в комунальну власність.

Депутат від "Батьківщини" Тетяна Меліхова висловила сподівання, що нинішнім рішенням Київради "Зоряному" буде повернута функція культурно-просвітницького центру.

Директором ТОВ "Кіноцентр "Зоряний" у 2003-2006 році був Андрій Кравець, екс-голова Державного управління справами (2010- лютий 2014 років), член Партії регіонів, прозваний у пресі "завгоспом Януковича".

Як повідомлялось, у травні 2015 року суд залишив у власності ТОВ "Кіноцентр "Зоряний" приміщення кінотеатру по вулиці Московській, 31/33 у Києві.

З 2006 року і до початку лютого 2015 року директором "Кіноцентру "Зоряний" була дружина Кравця - Марина Пелих.

Після продажу в кінотеатрі "Зоряний" проводились з’їзди і наради Партії регіонів, в приміщеннях першого поверху працювали ресторани.

Офіційні власники ТОВ "Кіноцентр "Зоряний" неодноразово змінювались, але ними, як правило, значились вихідці з Донецької області і донецькі компанії. В останні роки співзасновником фірми значився донеччанин В’ячеслав Білан і ТОВ "Українська Міжрегіональна Інвестиційна Група".

Остання була зареєстрована на панамський офшор "Джетлі Менеджмент Корп.". Сьогодні "УМІГ" записана на "Lilydessa Investments LTD" (Кіпр) і "Saphire Investments LTD" (Сполучене королівство).

У 2014 році ТОВ "Кіноцентр "Зоряний" переоформили на белізький офшор "Sabik Ltd".