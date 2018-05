Киевсовет доручил КГГА вернуть городу кинотеатр "Зоряный"

Киевсовет проголосовал за возвращение в коммунальную собственность кинотеатра "Зоряный", где долгое время находился штаб Партии регионов.



Решение 87 голосами было принято на заседании Киевсовета 17 мая.



В то время как пояснила депутат фракции "Еднисть" Алла Шлапак, этот проект решения является сугубо политическим, ответственность за реализацию этого решения лежит на Киевской городской государственной администрации.



"Я бы очень просила дать протокольное поручение, чтобы мы ровно через 6 месяцев заслушали представителя КГГА о реализации этого решения, относительно тех шагов, которые исполнительная власть осуществит в течение этих полгода, чтобы кинотеатр "Зоряный "в законном порядке был возвращен в коммунальную собственность", - сказала она.



Секретарь Киевсовета Владимир Прокопов распорядился подготовить соответствующее поручение.



Таким образом Киевской городской государственной администрации поручено начать переговоры с конечными бенефициарами собственниками имущества бывшего кинотеатра "Зоряный" о возвращении имущества в коммунальную собственность.



Депутат от "Батькивщины" Татьяна Мелихова выразила надежду, что нынешним решением Киевсовета "Зоряному" будет возвращена функция культурно-просветительского центра.

Как сообщалось, в мае 2015 года года суд оставил в собственности ООО "Киноцентр "Зоряный" помещение кинотеатра по улице Московской, 31/33 в Киеве.

Директором ООО "Киноцентр "Зоряный" в 2003-2006 году был Андрей Кравец, экс-глава Государственного управления делами (2010- февраль 2014 года), член Партии регионов, прозванный в прессе "завхозом Януковича".

С 2006 года и до начала февраля 2015 года директором "Киноцентра "Зоряный" была жена Кравца - Марина Пелых.

После продажи в кинотеатре "Зоряный" проводились съезды и совещания Партии регионов, в помещениях первого этажа работают рестораны.

Официальные владельцы ООО "Киноцентр "Зоряный" неоднократно менялись, но ими, как правило, значились выходцы из Донецкой области и донецкие компании. В последние годы соучредителем фирмы числился дончанин Вячеслав Билан и ООО "Украинская Межрегиональная Инвестиционная Группа".

Последняя была зарегистрирована на панамский офшор "Джетли Менеджмент Корп.". Сегодня "УМИГ" записана на "Lilydessa Investments LTD" (Кипр) и "Saphire Investments LTD" (Соединенное королевство). В 2014 году ООО "Киноцентр "Зоряный" переоформили на Белизский оффшор "Sabik Ltd".