Колишній командувач Внутрішніх військ Станіслав Шуляк заявив, що консультував екс-президента Віктора Януковича під час написання звернення до президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну 1 березня 2014 року.

Про це він заявив під час відеодопиту в Оболонському райсуді Києва у справі про держзраду Януковича.

За його словами, після втечі з України в ніч з 26 на 27 лютого 2014 року, йому надійшла інформація про те, що 1 березня у Ростові-на-Дону перебуватиме Янукович, куди він і поїхав, щоб з ним зустрітися.

Шуляк зазначив, що під час особистої розмови з екс-президентом та екс-головою Генштабу ЗСУ Юрієм Ільїним обговорювали питання введення "миротворчої місії в Україну".

Він запевнив, що консультував Януковича з приводу "аргументованості" такого звернення до президента РФ Володимира Путіна та його доцільності.

На питання прокурорів, чи повідомив Шуляк Януковичу про те, що станом на 1 березня в Криму російськими військовими вже були захоплені адмінбудівлі та аеропорт Бельбек, він відповів, що питання Криму вони не обговорювали взагалі.

Головуючий суддя Владислав Дев'ятко наголосив, що така позиція свідка є нелогічною, бо, за його словами, про яку миротворчу місію можна було говорити, не згадуючи про те, що відбувалося на півострові.

"Я вважаю, що все логічно. Бо ні я, ні Янукович тоді не мали жодного відношення до того, що відбувалося у Криму", - заявив Шуляк.

Він додав, що Янукович консультувався з ним виключно у питанні так званої "миротворчої місії" і не вимагав він нього іншої інформації, а той, у свою чергу, не ставив "зайвих" запитань.

Також екс-командувач ВВ наголосив, що йшлося про введення збройних сил РФ не в Крим, а на всю територію України, але виключно, як поліцейську місію, щоб "відновити конституційний лад в країні".

Після закінчення допиту суддя оголосив перерву до 5 червня.

За його словами, наступні засідання відбудуться з 5 по 7 червня.

Раніше колишній командувач Внутрішніми військами України Станіслав Шуляк заявив, що екс-президент Віктор Янукович просив Росію про миротворчу місію.

1 березня 2014 року Росія відкрито почала агресію проти України: Держдума дозволила Володимиру Путіну використовувати російську армію в Криму, після чого відбулася анексія АРК. Згодом Російська Федерація спровокувала сепаратизм і бойові дії на сході України.

Оболонський райсуд Києва здійснює щодо Віктора Януковича спеціальне заочне судочинство, оскільки той не з'являється особисто на допити і в суд, ховаючись від правосуддя в Росії.

Януковича підозрюють в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Генеральна прокуратура розглядає як "незаперечне документальне підтвердження" державної зради Януковича його звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням про використання російських збройних сил для "відновлення законності, світу, правопорядку, стабільності і захисту населення України".