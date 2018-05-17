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Шуляк говорит, что консультировал Януковича по ведению войск РФ в Украину

Четверг, 17 мая 2018, 14:36
Шуляк говорит, что консультировал Януковича по ведению войск РФ в Украину

Бывший командующий внутренних войск Станислав Шуляк заявил, что консультировал экс-президента Виктора Януковича во время написания обращения к президенту России Владимиру Путину о вводе войск в Украину 1 марта 2014 года.

Об этом он заявил во время видеодопроса в Оболонском райсуде Киева по делу о госизмене Януковича.

По его словам, после побега из Украины в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года, ему поступила информация о том, что 1 марта в Ростове-на-Дону будет находиться Янукович, куда он и уехал, чтобы с ним встретиться.

Шуляк отметил, что во время личной беседы с экс-президентом и экс-главой Генштаба ВСУ Юрием Ильиным они обсуждали вопрос введения "миротворческой миссии в Украину".

Он заверил, что консультировал Януковича по поводу "аргументированности" такого обращения к президенту РФ Владимиру Путину и его целесообразности.

На вопрос прокуроров, сообщил ли Шуляк Януковичу о том, что по состоянию на 1 марта в Крыму российскими военными уже были захвачены админздания и аэропорт Бельбек, он ответил, что вопрос Крыма они не обсуждали вообще.

Председательствующий судья Владислав Девятко отметил, что такая позиция свидетеля является нелогичной, поскольку, по его словам, о какой миротворческой миссии можно было говорить, не упоминая о том, что происходило на полуострове.

"Я считаю, что все логично. Потому что ни я, ни Янукович тогда не имели никакого отношения к тому, что происходило в Крыму", - заявил Шуляк.

Он добавил, что Янукович консультировался с ним исключительно в вопросе так называемой миротворческой миссии и не требовал он него другой информации, а тот, в свою очередь, не ставил "лишних" вопросов.

Также экс-командующий ВВ подчеркнул, что речь шла о введении вооруженных сил РФ не в Крым, а на всю территорию Украины, но исключительно, как полицейской миссии, чтобы "восстановить конституционный порядок в стране".

По окончанию допроса судья объявил перерыв до 5 июня.

По его словам, следующие заседания пройдут с 5 по 7 июня.

Ранее бывший командующий Внутренними войсками Украины Станислав Шуляк заявил, что экс-президент Виктор Янукович просил Россию о миротворческой миссии.

1 марта 2014 Россия открыто начала агрессию против Украины: Госдума разрешила Владимиру Путину использовать армию в Крыму, после чего состоялась аннексия АРК. Впоследствии Российская Федерация спровоцировала сепаратизм и боевые действия на востоке Украины.

Оболонский райсуд Киева осуществляет в отношении Виктора Януковича специальное заочное судопроизводство, поскольку тот не появляется лично на допросы и в суд, скрываясь от правосудия в России.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Генеральная прокуратура рассматривает как "неоспоримое документальное подтверждение" государственной измены Януковича его обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об использовании российских вооруженных сил для "восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины".

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЯнуковичсудРосcияКрымоккупация
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