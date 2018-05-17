Суддя Лінник виправдав екс-чиновника КМДА, спійманого на хабарі

Шевченківський райсуд Києва визнав невинним колишнього начальника Головного управління транспорту Київської адміністрації Олексія Бархатова, якого затримали за хабар.

Про це йдеться у вироку судді Олега Лінника від 10 травня.

Згідно з матеріалами суду Бархатов був призначений на посаду начальника Головного управління транспорту КМДА 26 жовтні 2009 року.

Олексій Бархатов Фото з сайту "Сегодня"

За даними прокуратури, "ОСОБА_2 (Бархатов – ред.) протиправно використав надані йому повноваження для одержання матеріальних благ та став на шлях вчинення злочину".

Зокрема, 12 жовтня 2010 року вимагав "у директора ТОВ "А-400" хабара в сумі 160 тисяч гривень за укладення договорів на перевезення пасажирів у Києві та щомісячну передачу 32 тисяч гривень за не створення перешкод у діяльності".

Слідство встановило, що 18 жовтня 2010 року Бархатов "отримав частину обумовленого хабара в сумі 50 тисяч гривень", після чого був затриманий.

Бархатов у суді вину у вчиненні злочину не визнав і заявив, що це перевізник намагався з ним домовитися про можливість впливати на конкурс щодо перевезень, а коли отримав відмову, то 18 жовтня "поклав в папку, яка знаходилась на столі (у Бархатова – ред.), білий конверт, і вискочив з кабінету".

Директор ТОВ "А400" наполягав, що Бархатов вимагав у нього хабара, тому він і пішов до СБУ, де написав заяву про вимагання.

Дві розмови з Бархатовим перевідник записав на власний диктофон, записи переписав на диск на роботі і диск приклав до своєї заяви. Він також додав, що 18 жовтня 2010 року на нього одягали якесь обладнання співробітники СБУ для запису розмов між ним та Бархатовим і що під час зустрічі з чиновником він передав частину хабара.

Водночас диктофон надати не зміг, мовляв, віддав його на зберігання батькові, батько помер, а відшукати диктофон в домі, де жив батько, не може.

Також перевізник не зміг надати документи, які він підписував в СБУ щодо грошових коштів.

Суд дослідив матеріали кримінальної справи, серед яких відео з записом, що на руках Бархатова була фарба з грошей, а в його корзині для сміття була частина аркушу паперу, на якому Бархатов власноручно виконав записи щодо суми хабара, запис розмови, де Бархатов вимагав хабара.

Згідно з матеріалами справи, оцінивши всі докази у справі, "суд дійшов висновку про те, що їх не можна покласти в основу обвинувачення, оскільки частина із них здобута з грубим порушенням норм чинного законодавства, а інші – як самі по собі, так і в сукупності – прямо чи опосередковано не підтверджують існування обставин, про які зазначено в обвинувальному висновку".

Таким чином суддя Лінник прийшов "до висновку про недоведеність участі ОСОБА_2 (Бархтов – ред.) у вчиненні злочину".

Суд також звернув увагу на розбіжності щодо того, кому ж належали 50 тисяч гривень – СБУ чи перевізнику, а також щодо номіналу купюр.

"У той же час у зв'язку із фактичною відсутністю вказаних коштів як речового доказу неможливо було провести судово-криміналістичну експертизу для встановлення чи є використані купюри оригіналами, а отже чи мала місце така подія як хабар", - йдеться у рішенні суду.

У зв’язку з цим "суд засудив: ОСОБА_2 (Бархатов – ред.) визнати невинуватим та виправдати його у зв'язку з недоведеністю його участі у вчиненні злочину. Запобіжний захід ОСОБА_2 у вигляді підписки про невиїзд – скасувати", - йдеться у рішенні суду.

Також Лінник скасував арешт, накладений старшим слідчим на майно (1/3 частину квартири та два легкові авто) і кошти Бархатова.

Відзначається, що вирок може бути оскаржений в Апеляційному суді упродовж 15 діб з дня, наступного після його проголошення.

Суддя Лінник відомий тим, що призначив умовне покарання підозрюваному у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія Юрію Крисіну.