Судья Линнык оправдал экс-чиновника КГГА, пойманного на взятке

Шевченковский райсуд Киева признал невиновным бывшего начальника Главного управления транспорта Киевской администрации Алексея Бархатова, которого задержали за взятку.

Об этом говорится в приговоре судьи Олега Линныка от 10 мая.

Согласно материалам суда, Бархатов был назначен на должность начальника Главного управления транспорта КГГА 26 октября 2009 года.

По данным прокуратуры, "ОСОБА_2 (Бархатов – ред.) противоправно использовал предоставленные ему полномочия для получения материальных благ и встал на путь совершения преступления".

В частности, 12 октября 2010 года требовал "у директора ООО "А-400" взятку в сумме 160 тысяч гривен за заключение договоров на перевозку пассажиров в Киеве и ежемесячную передачу 32 тысяч гривен за не создание препятствий в деятельности".

Следствие установило, что 18 октября 2010 Бархатов "получил часть оговоренной взятки в сумме 50 тысяч гривен", после чего был задержан.

Бархатов в суде вину в совершении преступления не признал и заявил, что это перевозчик пытался с ним договориться о возможности влиять на конкурс по перевозкам, а когда получил отказ, то 18 октября "положил в папку, которая находилась на столе (у Бархатова – ред. ), белый конверт и выскочил из кабинета".

Директор ООО "А400" настаивал, что Бархатов вымогал у него взятку, поэтому он пошел в СБУ, где написал заявление о вымогательстве.

Две беседы с Бархатовым переводчик записал на свой диктофон, записи переписал на диск на работе и диск приложил к своему заявлению. Он также добавил, что 18 октября 2010 года на него надевали какое-то оборудование сотрудники СБУ для записи разговоров между ним и Бархатовым и во время встречи с чиновником он передал часть взятки.

В то же время диктофон предоставить не смог, мол, отдал его на хранение отцу, отец умер, а найти диктофон в доме, где жил отец, не может.

Также перевозчик не смог предоставить документы, которые он подписывал в СБУ относительно денежных средств.

Суд исследовал материалы уголовного дела, среди которых видео с записью, что на руках Бархатова была краска с денег, а в его корзине для мусора была часть листа бумаги, на котором Бархатов собственноручно выполнил записи по сумме взятки, запись разговора, где Бархатов требовал взятки.

Согласно материалам дела, оценив все доказательства по делу, "суд пришел к выводу о том, что их нельзя положить в основу обвинения, поскольку часть из них получено с грубым нарушением норм действующего законодательства, а другие – как сами по себе, так и в совокупности – прямо или косвенно не подтверждают существование обстоятельств, о которых говорится в обвинительном заключении".

Таким образом, судья Линнык пришел "к выводу о недоказанности участия ОСОБА_2 (Бархтова - ред.) а совершении преступления.

Суд также обратил внимание на разногласия относительно того, кому же принадлежали 50 тысяч гривен – СБУ или перевозчику, а также относительно номинала купюр.

"В то же время в связи с фактическим отсутствием указанных средств в качестве вещественного доказательства невозможно было провести судебно-криминалистическую экспертизу для установления, являются ли использованные купюры оригиналами, а, следовательно, имело ли место такое событие как взятка", - говорится в решении суда.

В связи с этим "суд приговорил: ОСОБА_2 (Бархатова – ред.) признать невиновным и оправдать его в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Меру пресечения ОСОБА_2 в виде подписки о невыезде – отменить", - говорится в решении суда.

Также Линнык отменил арест, наложенный старшим следователем на имущество (1/3 часть квартиры и два легковых авто) и средства Бархатова.

Отмечается, что приговор может быть обжалован в Апелляционном суде в течение 15 суток со дня, следующего после его провозглашения.

Судья Линнык известен тем, что назначил условное наказание подозреваемому в убийстве журналиста Вячеслава Веремея Юрию Крысину.