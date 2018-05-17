УЄФА зробив українцям подарунок, якого ще не бачила історія – Кличко

У центрі Києва облаштують величезний екран, на якому футбольні вболівальники зможуть подивитися фінал Ліги чемпіонів УЄФА.

Про це повідомив у Facebook мер столиці Віталій Кличко.

"Є приємна новина для футбольних вболівальників, які не потраплять на "Олімпійський". УЄФА, вперше за історію Ліги чемпіонів, погодило публічний перегляд фінального матчу", - пише він.

За словами міського голови, 26 травня на Контрактовій площі в Києві вболівальники зможуть подивитися наживо на великому екрані матч, в якому зійдуться англійський "Ліверпуль" та іспанський "Реал".

Кличко відзначив, що до перегляду зможуть долучитися близько 15 тисяч фанатів.

"А різні заходи, активності, символічні футбольні матчі відбуватимуться з 24 травня у містечку "Фестиваль чемпіонів" на Хрещатику", - додав мер.

Як повідомлялося, на головній вулиці столиці – Хрещатику – до 30 травня буде перекритий рух транспорту у зв’язку з облаштуванням фан-містечка для вболівальників Ліги чемпіонів.