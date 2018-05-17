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УЕФА сделал украинцам подарок, которого еще не видела история – Кличко

Четверг, 17 мая 2018, 14:42

В центре Киева разместят огромный экран, на котором футбольные болельщики смогут посмотреть финал Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом сообщил в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

"Есть приятная новость для футбольных болельщиков, которые не попадут на "Олимпийский". УЕФА, впервые в истории Лиги чемпионов, согласовало публичный просмотр финального матча", - пишет он.

По словам градоначальника, 26 мая на Контрактовой площади в Киеве болельщики смогут посмотреть в прямом эфире на большом экране матч, в котором сойдутся английский "Ливерпуль" и испанский "Реал".

Кличко отметил, что к просмотру смогут присоединиться около 15 тысяч фанатов.

"А различные мероприятия, активности, символические футбольные матчи будут проходить с 24 мая в городке "Фестиваль чемпионов" на Крещатике", - добавил мэр.

Как сообщалось, на главной улице столицы - Крещатике - до 30 мая будет перекрыто движение транспорта в связи с обустройством фан-городка для болельщиков Лиги чемпионов.

Украинская правда
Темы: футболВиталий КличкоКиев
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