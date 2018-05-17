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Капітана українського судна в Криму взяли під варту, йому загрожує 5 років

Четвер, 17 травня 2018, 15:29

Громадянину України – капітану українського риболовецького судна "ЯМК-0041", затриманому прикордонниками РФ на початку травня в Чорному морі, може загрожувати в окупованому РФ Криму до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє в четвер російське видання "Інтерфакс", посилаючись на прикордонне управління ФСБ РФ по Криму.

"Йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. У разі доведення провини Новицькому загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років. Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання", – йдеться в повідомленні.

Проти капітана українського риболовецького судна "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаків), затриманого 4 травня російськими прикордонниками в Чорному морі на захід від мису Тарханкут, порушили кримінальну справу про браконьєрство.

У рибалок вилучили кілометри сітки та рибу. Судно й екіпаж, що складається з п'яти громадян України, доставили на територію анексованого Криму.

У Державній прикордонній службі України зазначили, що судно мало дозвільні документи на вилов риби в межах 12-мильної морської зони, і припустили, що капітан судна міг порушити кордон і вирушити туди, де, на його думку, буде кращий вилов.

В ДПСУ додали, що вивчають всі обставини інциденту.

Міністерство закордонних справ України направило в Росії ноту в зв'язку із затриманням українського риболовецького судна біля берегів Криму і вимагає негайно звільнити судно і екіпаж.

У коментарі "Українській правді" прес-секретар МЗС Мар'яна Беца підкреслила, що Україна розцінює затримання судна як узурпацію.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримправа людини
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