У Криму проти капітана українського риболовецького судна порушили справу

Проти капітана українського риболовецького судна "ЯМК-0041", затриманого російськими прикордонниками в Чорному морі, порушили кримінальну справу за браконьєрство.

Про це повідомляє сайт ФСБ Росії.

"Відносно капітана судна громадянина України Новицького В.В. за фактом незаконного видобутку водних біологічних ресурсів порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 256 КК РФ ("Незаконний видобуток (вилов) водних біологічних ресурсів, вчинений особою з використанням свого службового становища")", - йдеться в повідомленні.

На судно "ЯМК-0041" наклали арешт.

Російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" 4 травня нібито за незаконний промисел камбали-калкана.



Російські силовики заявляли, що судно та екіпаж з п'яти громадян України доставили до Криму "для проведення процесуальних дій".

У Державній прикордонній службі України зазначили, що судно мало дозвільні документи на вилов риби в межах 12-мильної морської зони і припустили, що капітан судна міг порушити кордон і вирушити туди, де, на його думку, буде кращий вилов.

У ДПСУ повідомляли, що вивчають обставини інциденту.

Міністерство закордонних справ України направило до Росії ноту у зв’язку з затриманням українського риболовецького судна біля берегів Криму і вимагає негайно звільнити судно та екіпаж.

У коментарі "Українській правді" речник МЗС Мар'яна Беца наголосила, що Україна розцінює затримання судна як узурпацію.