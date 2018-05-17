Екс-депутат Крючков вийшов з німецької тюрми – ЗМІ

Колишній депутат Верховної Ради Дмитро Крючков, якого підозрюють у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго", вийшов з німецької в'язниці під заставу.

Про це повідомляє DW з посиланням на Генеральну прокуратуру Мюнхена.

17 травня Крючков вийшов з в'язниці Мюнхен-Штадельгайм під заставу.

"За даними прокуратури, Крючков вийшов на волю до завершення судових процедур під заставу у 100 тисяч євро. Крім того, українець здав закордонний паспорт і підписав зобов'язання не залишати межі Німеччини", - зазначає видання.

Водночас Мюнхенська прокуратура отримала необхідні для екстрадиції документи і їх буде скеровано до суду.

Адвокат Крючкова Ульріх Ціґерт розповів DW, що захист поки не ознайомився з докладним обґрунтуванням запиту на екстрадицію.

Ціґерт заявив, що його підзахисний оскаржуватиме передачу українському правосуддю.

"Те обґрунтування, яке Україна надала до ордеру на арешт, сповнене суперечностей і не має сенсу. Це не підпадає під жодні положення німецького кримінального законодавства", - стверджує адвокат.

Він вказує на те, що Крючков не був посадовою особою компанії, розтрату майна якої йому закидають, а "був лише її клієнтом".

На початку січня 2016 року детективи НАБУ розпочали розслідування у справі щодо привласнення майна "Запоріжжяобленерго" в особливо великих розмірах.

За даними ЗМІ, міноритарними акціонерами "Запоріжжяобленерго" є групи, близькі до Костянтина Григоришина, Ігоря Коломойського та братів Григорія та Ігоря Суркісів.

Головою правління ПрАТ "Енергомережа" є Дмитро Крючков, якого учасники ринку неофіційно пов’язують з віце-президентом УЄФА Григорієм Суркісом, представники якого входили до керівних органів компанії "Енергомережі".

Також давні зв’язки з Суркісом має і Дмитро Фірташ, який кілька років спонсорував "Динамо" (Київ).

За даними нардепа від БПП Сергія Лещенка, призначення в енергокомпаніях, якими управляють Суркіси та Крючкови, лобіює нардеп від ББП Ігор Кононенко, давній бізнес-партнер Петра Порошенка.

Раніше "Українська правда" вже писала у своєму розслідуванні про компанію "Енергомережа", яка скуповувала борги у "Центренерго" і Одеської ТЕЦ через пов'язані кредиторські компанії.

В липні 2016 року НАБУ оголосило Крючкова в розшук.

На початку 2017 року Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук.

У травні 2017 року суд заочно заарештував колишнього голову правління ПрАТ "Холдингова компанія "Енергомережа" і екс-нардепа Дмитра Крючкова.

У квітні 2018 року стало відомо, що Дмитра Крючкова затримали у Німеччині.