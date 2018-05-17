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Экс-депутат Крючков вышел из немецкой тюрьмы - СМИ

Четверг, 17 мая 2018, 22:21
Экс-депутат Крючков вышел из немецкой тюрьмы - СМИ

Бывший депутат Верховной Рады Дмитрий Крючков, которого подозревают в хищении средств "Запорожьеоблэнерго", вышел из немецкой тюрьмы под залог.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Генеральную прокуратуру Мюнхена.

17 мая Крючков вышел из тюрьмы Мюнхен-Штадельгайм под залог.

"По данным прокуратуры, Крючков вышел на свободу до завершения судебных процедур под залог в 100 тысяч евро. Кроме того, украинец сдал загранпаспорт и подписал обязательство не покидать пределы Германии", - отмечает издание.

В то же время Мюнхенская прокуратура получила необходимые для экстрадиции документы и они будут направлены в суд.

Адвокат Крючкова Ульрих Циґерт рассказал DW, что защита пока не ознакомилась с подробным обоснованием запроса на экстрадицию.

Циґерт заявил, что его подзащитный собирается обжаловать передачу украинскому правосудию.

"Те обоснования, которые Украина предоставила к ордеру на арест, полны противоречий и не имеют смысла. Это не подпадает ни под какие положения немецкого уголовного законодательства", - утверждает адвокат.

Он указывает на то, что Крючков не был должностным лицом компании, в растрате имущества которой его обвиняют, а "был лишь ее клиентом".

В начале января 2016 года детективы НАБУ начали расследование по делу о присвоении имущества "Запорожьеоблэнерго" в особо крупных размерах.

По данным СМИ, миноритарными акционерами "Запорожьеоблэнерго" являются группы, близкие к Константину Григоришину, Игорю Коломойскому и братьям Григорию и Игорю Суркисам.

Председателем правления АО "Энергомережа" является Дмитрий Крючков, которого участники рынка неофициально связывают с вице-президентом УЕФА Григорием Суркисом, представители которого входили в руководящие органы компании "Энергомережа".

Также давние связи с Суркисом имеет и Дмитрий Фирташ, который несколько лет спонсировал "Динамо" (Киев).

По данным нардепа от БПП Сергея Лещенко, назначения в энергокомпаниях, которыми управляют Суркисы и Крючковы, лоббирует нардеп от ББП Игорь Кононенко, давний бизнес-партнер Петра Порошенко.

Ранее "Украинская правда" уже написала в своем расследовании о компании "Энергомережа", которая скупала долги в "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании.

В июле 2016 года НАБУ объявило Крючкова в розыск.

В начале 2017 года Интерпол объявил его в международный розыск.

В мае 2017 года суд заочно арестовал бывшего председателя правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" и экс-нардепа Дмитрия Крючкова.

В апреле 2018 года стало известно, что Дмитрия Крючкова задержали в Германии.

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Темы: ГерманияНАБУкоррупция
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