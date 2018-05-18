ЗСУ взяли під контроль с. Південне Донецької області

Населений пункт Південне на Донеччині перебуває під контролем українських військових.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

"Сплановані, підготовлені та реалізовані дії героїв першого механізованого батальйону, розвідувальної роти бригади дозволили забезпечити безпеку мешканцям населеного пункту Південне (Чигирі) та зірвати підступні наміри ворога", - йдеться у повідомленні.

Обстановка, яка склалася у районі н.п.Південне, знаходиться у смузі відповідальності 24 ОМБр зі складу Об’єднаних сил.

У бригаді повідомляють, що на початку квітня противник активізувався у цьому населеному пункті: НЗФ (незаконні формування) з періодичністю 2 рази на тиждень у кількості до мотострілецького взводу прибували у Південне, з метою перевірки місцевого населення на лояльність до української влади та демонстрації своєї присутності.

На основі пропозицій начальника розвідки бригади та замислу командира батальйону, штабом бригади був розроблений план, щодо взяття під свій контроль н.п. Південне.



Операція почалась зранку 8 травня. У той же день через кілька годин противник, діями ДРГ намагався витиснути ЗСУ із н.п. Південне. Вогнем у відповідь підрозділи бригади нанесли противнику значні втрати: як мінімум 15 осіб убитими та пораненими.

Як зазначається, на даний час ситуація в н.п. Південне складна, але контрольована. Бойове завдання з утримання селища виконує зведений підрозділ від 24 ОМБр.

Противник здійснює постійні спроби локальних штурмових дій щодо витіснення підрозділів ЗСУ із зазначеного населеного пункту.



За даними бригади, за період з 8-го по 17 травня на даному напрямку легке поранення отримав один військовослужбовець.

Як повідомляється, бійці, які виконували бойові завдання у Південному, заохочені відзнаками Міністерства оборони та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача ЗС України, а також, частина офіцерів, сержантів та солдатів представлені до державних нагород.