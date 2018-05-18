ВСУ взяли под контроль п. Южное Донецкой области

Населенный пункт Южное в Донецкой области находится под контролем украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Спланированнын, подготовленные и реализованные действия героев первого механизированного батальона, разведывательной роты бригады позволили обеспечить безопасность жителям населенного пункта Южное (Чигири) и сорвать коварные намерения врага", - говорится в сообщении.

Обстановка, сложившаяся в районе н.п. Южное, находится в полосе ответственности 24 ОМБр из состава Объединенных сил.

В бригаде сообщают, что в начале апреля противник активизировался в этом населенном пункте: НВФ (незаконные формирования) с периодичностью 2 раза в неделю в количестве до мотострелкового взвода прибывали в Южное, с целью проверки местного населения на лояльность к украинской власти и демонстрации своего присутствия.

На основе предложений начальника разведки бригады и замысла командира батальона, штабом бригады был разработан план, о взятии под свой контроль н.п. Южное.

Операция началась утром 8 мая. В тот же день через несколько часов противник, действиями ДРГ пытался вытеснить ВСУ с н.п. Южное. Огнем в ответ подразделения бригады нанесли противнику значительные потери: как минимум 15 человек убитыми и ранеными.

Как отмечается, в настоящее время ситуация в н.п. Южное сложная, но контролируемая. Боевую задачу по удержанию поселка выполняет сведенное подразделение от 24 ОМБр.

Противник осуществляет постоянные попытки локальных штурмовых действий по вытеснению подразделений ВСУ из указанного населенного пункта.

По данным бригады, за период с 8-го по 17 мая на данном направлении легкое ранение получил один военнослужащий.

Как сообщается, бойцы, которые выполняли боевые задачи в Южном, поощрены наградами Министерства обороны и начальника Генерального штаба - Главнокомандующего ВС Украины, а также часть офицеров, сержантов и солдат представлены к государственным наградам.