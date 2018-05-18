Під час обстрілу бойовиками житлових кварталів Троїцького, загинув 13-річний хлопчик та його батьки, ще одна дитина отримала поранення.

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

"Страшного горя наробили рашисти у селищі Троїцьке: обстріляли будинки місцевих жителів та вбили 13-річного хлопчика і його тата, тяжко поранили маму, зазнав поранень у ногу і старший брат", - написав він.

О 9:00 стало відомо, що мати померла у лікарні.

За даними Жебрівського, родина мешкає у Миронівському, але приїхала на дачу в Троїцьке.

"Вночі почався обстріл, усі спустилися у підвал і просиділи там тривалий час. Коли думали, що небезпека минула, вийшли з підвалу, як раптом прилетів останній снаряд. Його уламки і наробили такої біди", - розповів Жебрівський.

Раніше повідомлялося, що у результаті обстрілу терористами житлових кварталів Троїцького загинули двоє мирних жителів.