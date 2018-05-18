Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики у Троїцькому убили дитину і батька

П'ятниця, 18 травня 2018, 11:32
Бойовики у Троїцькому убили дитину і батька

Під час обстрілу бойовиками житлових кварталів Троїцького, загинув 13-річний хлопчик та його батько, мати і старший син отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

"Страшного горя наробили рашисти у селищі Троїцьке: обстріляли будинки місцевих жителів та вбили 13-річного хлопчика і його тата, тяжко поранили маму, зазнав поранень у ногу і старший брат", - написав він.

За словами Жебрівського, згодом мати померла у лікарні. Водночас голова Луганської облдержадміністрації Юрій Гарбуз заявив, що станом на 10:30 36-річна постраждала внаслідок нічного обстрілу у Троїцькому жива. 

Пізніше і сам Жебрівський спростував оприлюднену ним раніше інформацію про смерть жінки.

"Знаходиться у реанімації Лисичанської центральної міської лікарні ім.Титова. Лікарі оцінюють її стан як тяжкий, але стабільний", - написав Гарбуз.

Він також додав, що її 18-річний син зазнав поранення ніг, але його життю нічого не загрожує, юнак отримує психологічну допомогу.

Зазначається, що родина мешкала у Миронівському Донецької області, у Троїцьке Луганської області приїхала на дачу.

"Вночі почався обстріл, усі спустилися у підвал і просиділи там тривалий час. Коли думали, що небезпека минула, вийшли з підвалу, як раптом прилетів останній снаряд. Його уламки і наробили такої біди", - розповів Жебрівський.

Як повідомили у МВС, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт).

У Генпрокуратурі повідомили, що на вулицю Кузнєчну,15 у Троїцькому, де у будинок влучив снаряд і де загинуло троє людей, виїхала група прокурорів і поліцейських. Вони задокументували факти порушення російсько-терористичними силами законів та звичаїв війни.

"На даний час встановлено, що обстріл вівся снарядами калібром 152 мм з Первомайського району Луганської області (тимчасово окупована територія)", - зазначили у ГПУ.

Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

"Здобуті докази порушення Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією норм міжнародного права буде передано до Міжнародного кримінального суду", - підсумували у ГПУ.

Раніше повідомлялося, що у результаті обстрілу терористами житлових кварталів Троїцького загинули двоє мирних жителів.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбасбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Донбас
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
Останні новини
22:04
Байден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
Усі новини...
Реклама: