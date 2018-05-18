Під час обстрілу бойовиками житлових кварталів Троїцького, загинув 13-річний хлопчик та його батько, мати і старший син отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

"Страшного горя наробили рашисти у селищі Троїцьке: обстріляли будинки місцевих жителів та вбили 13-річного хлопчика і його тата, тяжко поранили маму, зазнав поранень у ногу і старший брат", - написав він.

За словами Жебрівського, згодом мати померла у лікарні. Водночас голова Луганської облдержадміністрації Юрій Гарбуз заявив, що станом на 10:30 36-річна постраждала внаслідок нічного обстрілу у Троїцькому жива.

Пізніше і сам Жебрівський спростував оприлюднену ним раніше інформацію про смерть жінки.

"Знаходиться у реанімації Лисичанської центральної міської лікарні ім.Титова. Лікарі оцінюють її стан як тяжкий, але стабільний", - написав Гарбуз.

Він також додав, що її 18-річний син зазнав поранення ніг, але його життю нічого не загрожує, юнак отримує психологічну допомогу.

Зазначається, що родина мешкала у Миронівському Донецької області, у Троїцьке Луганської області приїхала на дачу.

"Вночі почався обстріл, усі спустилися у підвал і просиділи там тривалий час. Коли думали, що небезпека минула, вийшли з підвалу, як раптом прилетів останній снаряд. Його уламки і наробили такої біди", - розповів Жебрівський.

Як повідомили у МВС, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт).

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Внаслідок нічного обстрілу на Луганщині та Донеччині загинуло двоє мирних мешканців. Ще двоє травмовані.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України (Теракт). pic.twitter.com/Gprx5a447z — МВС України (@MVS_UA) May 18, 2018

У Генпрокуратурі повідомили, що на вулицю Кузнєчну,15 у Троїцькому, де у будинок влучив снаряд і де загинуло троє людей, виїхала група прокурорів і поліцейських. Вони задокументували факти порушення російсько-терористичними силами законів та звичаїв війни.

"На даний час встановлено, що обстріл вівся снарядами калібром 152 мм з Первомайського району Луганської області (тимчасово окупована територія)", - зазначили у ГПУ.

Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

"Здобуті докази порушення Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією норм міжнародного права буде передано до Міжнародного кримінального суду", - підсумували у ГПУ.

Раніше повідомлялося, що у результаті обстрілу терористами житлових кварталів Троїцького загинули двоє мирних жителів.