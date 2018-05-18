Во время обстрела боевиками жилых кварталов Троицкого, погиб 13-летний мальчик и его отец, мать и старший сын получили ранения.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Страшного горя наделали рашисты в поселке Троицкое: обстреляли дома местных жителей и убили 13-летнего мальчика и его отца, тяжело ранили маму, получил ранения в ногу и старший брат", - написал он.

По словам Жебривского, позже мать умерла в больнице. В то же время председатель Луганской облгосадминистрации Юрий Гарбуз заявил, что по состоянию на 10:30 36-летняя женщина, которая пострадала в результате ночного обстрела в Троицком, жива.

Позже и сам Жебривский опроверг опубликованную им ранее информацию о смерти женщины.

"Находится в реанимации Лисичанской центральной городской больницы им.Титова. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное", - написал Гарбуз.

Он также добавил, что ее 18-летний сын получил ранение ног, но его жизни ничего не угрожает, юноша получает психологическую помощь.

Отмечается, что семья жила в Мироновском Донецкой области, в Троицкое Луганской области приехала на дачу.

"Ночью начался обстрел, все спустились в подвал и просидели там длительное время. Когда думали, что опасность миновала, вышли из подвала, как вдруг прилетел последний снаряд. Его обломки и наделали такой беды", - рассказал Жебривский.

Как сообщили в МВД, по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

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Внаслідок нічного обстрілу на Луганщині та Донеччині загинуло двоє мирних мешканців. Ще двоє травмовані.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України (Теракт). pic.twitter.com/Gprx5a447z — МВС України (@MVS_UA) May 18, 2018

В Генпрокуратуре сообщили, что на улицу Кузнечную, 15 в Троицком, где в дом попал снаряд и где погибли три человека, выехала группа прокуроров и полицейских. Они задокументировали факты нарушения российско-террористическими силами законов и обычаев войны.

"В настоящее время установлено, что обстрел велся снарядами калибром 152 мм из Первомайского района Луганской области (временно оккупированная территория)", - отметили в ГПУ.

Правоохранители принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

"Полученные доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного права передадим в Международный уголовный суд", - подытожили в ГПУ.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела террористами жилых кварталов Троицкого погибли двое мирных жителей.