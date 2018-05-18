Боевики в Троицком убили ребенка и отца
Во время обстрела боевиками жилых кварталов Троицкого, погиб 13-летний мальчик и его отец, мать и старший сын получили ранения.
Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.
"Страшного горя наделали рашисты в поселке Троицкое: обстреляли дома местных жителей и убили 13-летнего мальчика и его отца, тяжело ранили маму, получил ранения в ногу и старший брат", - написал он.
По словам Жебривского, позже мать умерла в больнице. В то же время председатель Луганской облгосадминистрации Юрий Гарбуз заявил, что по состоянию на 10:30 36-летняя женщина, которая пострадала в результате ночного обстрела в Троицком, жива.
Позже и сам Жебривский опроверг опубликованную им ранее информацию о смерти женщины.
"Находится в реанимации Лисичанской центральной городской больницы им.Титова. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное", - написал Гарбуз.
Он также добавил, что ее 18-летний сын получил ранение ног, но его жизни ничего не угрожает, юноша получает психологическую помощь.
Отмечается, что семья жила в Мироновском Донецкой области, в Троицкое Луганской области приехала на дачу.
"Ночью начался обстрел, все спустились в подвал и просидели там длительное время. Когда думали, что опасность миновала, вышли из подвала, как вдруг прилетел последний снаряд. Его обломки и наделали такой беды", - рассказал Жебривский.
Как сообщили в МВД, по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (теракт).
#ВАЖЛИВО— МВС України (@MVS_UA) May 18, 2018
Внаслідок нічного обстрілу на Луганщині та Донеччині загинуло двоє мирних мешканців. Ще двоє травмовані.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України (Теракт). pic.twitter.com/Gprx5a447z
В Генпрокуратуре сообщили, что на улицу Кузнечную, 15 в Троицком, где в дом попал снаряд и где погибли три человека, выехала группа прокуроров и полицейских. Они задокументировали факты нарушения российско-террористическими силами законов и обычаев войны.
"В настоящее время установлено, что обстрел велся снарядами калибром 152 мм из Первомайского района Луганской области (временно оккупированная территория)", - отметили в ГПУ.
Правоохранители принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
"Полученные доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного права передадим в Международный уголовный суд", - подытожили в ГПУ.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела террористами жилых кварталов Троицкого погибли двое мирных жителей.