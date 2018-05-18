Боевики в Троицком убили ребенка и родителей
Во время обстрела боевиками жилых кварталов Троицкого, погиб 13-летний мальчик и его родители, еще один ребенок получил ранения.
Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.
"Страшного горя наделали рашисты в поселке Троицкое: обстреляли дома местных жителей и убили 13-летнего мальчика и его отца, тяжело ранили маму, получил ранения в ногу и старший брат", - написал он.
В 9:00 стало известно, что мать умерла в больнице.
По данным Жебривского, семья жила в Мироновском, в Троицкое приехала на дачу.
"Ночью начался обстрел, все спустились в подвал и просидели там длительное время. Когда думали, что опасность миновала, вышли из подвала, как вдруг прилетел последний снаряд. Его обломки и наделали такой беды", - рассказал Жебривский.
Как сообщили в МВД, по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (теракт).
#ВАЖЛИВО— МВС України (@MVS_UA) May 18, 2018
Внаслідок нічного обстрілу на Луганщині та Донеччині загинуло двоє мирних мешканців. Ще двоє травмовані.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України (Теракт). pic.twitter.com/Gprx5a447z
Ранее сообщалось, что в результате обстрела террористами жилых кварталов Троицкого погибли двое мирных жителей.