Во время обстрела боевиками жилых кварталов Троицкого, погиб 13-летний мальчик и его родители, еще один ребенок получил ранения.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Страшного горя наделали рашисты в поселке Троицкое: обстреляли дома местных жителей и убили 13-летнего мальчика и его отца, тяжело ранили маму, получил ранения в ногу и старший брат", - написал он.

В 9:00 стало известно, что мать умерла в больнице.

По данным Жебривского, семья жила в Мироновском, в Троицкое приехала на дачу.

"Ночью начался обстрел, все спустились в подвал и просидели там длительное время. Когда думали, что опасность миновала, вышли из подвала, как вдруг прилетел последний снаряд. Его обломки и наделали такой беды", - рассказал Жебривский.

Как сообщили в МВД, по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

#ВАЖЛИВО



Внаслідок нічного обстрілу на Луганщині та Донеччині загинуло двоє мирних мешканців. Ще двоє травмовані.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України (Теракт). pic.twitter.com/Gprx5a447z — МВС України (@MVS_UA) May 18, 2018

Ранее сообщалось, что в результате обстрела террористами жилых кварталов Троицкого погибли двое мирных жителей.