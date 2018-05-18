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Пономарьов вважає, що Рада не зніме з нього недоторканність

П'ятниця, 18 травня 2018, 13:20

Народний депутат з групи "Воля народу" Олександр Пономарьов вважає, що Верховна Рада не проголосує за зняття з нього недоторканності за перешкоджання журналістам.

Про це він сказав у коментарі "Українській правді".

"Я думаю, навіть якщо це дійде до зали (сесійної зали ВР – УП), однозначно не проголосують", – сказав нардеп.

Пономарьов вважає, що журналісти "вели себе по-хамськи", не представились та заважали йому під час розмови з колегою.

"Це процеси, які стомлюють всіх, тому що від цього страждають практично всі", – пояснив нардеп, чому парламентарі, на його думку, не підтримають зняття з нього недоторканності.

Коментуючи конфлікт з журналістами в Раді, Пономарьов сказав, що дві особи "без посвідчення, без бейджиків, без жодних знаків розпізнання вклинилися" між ним та колегою і почали знімати їх на телефони.

"Їм зроблено було прохання не заважати, вони досить нахабно себе повели… З рештою, закінчилося тим, що відібрав у них телефон і сказав, що на вулиці поверну", – розповів нардеп та запевнив, що телефон одразу повернув.

Він також сказав, що не вважає свої дії перешкоджанням журналістам.

"Для початку, про те, що це журналісти, повинні бути хоч якісь розпізнавальні знаки", – зазначив Пономарьов, додавши, що вже пізніше дізнався, що це були журналісти.

Раніше стало відомо, що Генеральний прокурор Юрій Луценко направив до Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності Олександра Пономарьова.

У лютому колишній член Партії регіонів, а тепер нардеп від "Волі народу" Олександр Пономарьов у кулуарах Верховної Ради відібрав два мобільних телефони у журналістів.

Ті знімали на камери телефонів суперечку між Пономарьовим і нардепом від "Батьківщини" Сергієм Соболєвим. Вони сварилися через те, що Соболєв звинуватив компанію Пономарьова "Агринол" у махінаціях у галузі держзакупівель машинного мастила для військ.

У підсумку, після сперечань з журналістами, Пономарьов повернув їм телефони.

Cоня Лукашова, для УП

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