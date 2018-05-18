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Пономарев считает, что Рада не снимет с него неприкосновенность

Пятница, 18 мая 2018, 13:20

Народный депутат из группы "Воля народа" Александр Пономарев считает, что Верховная Рада не проголосует за снятие с него неприкосновенности за препятствование журналистам.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"Я думаю, даже если это дойдет до зала (сессионного зала ВР – УП), однозначно не проголосуют", – сказал нардеп.

Пономарев считает, что журналисты "вели себя по-хамски", не представились и мешали ему во время разговора с коллегой.

"Это процессы, которые утомляют всех, потому что от этого страдают практически все", – объяснил нардеп, почему парламентарии, по его мнению, не поддержат снятия с него неприкосновенности.

Комментируя конфликт с журналистами в Раде, Пономарев сказал, что два человека "без удостоверения, без бейджиков, без каких бы то ни было знаков распознавания вклинились" между ним и коллегой и начали снимать их на телефоны.

"Им была сделана просьба не мешать, они достаточно нагло себя повели... В конечном счете закончилось тем, что отобрал у них телефон и сказал, что на улице верну", – рассказал нардеп и заверил, что телефон сразу вернул.

Он также сказал, что не считает свои действия препятствием журналистам.

"Для начала, о том, что это журналисты, должны быть хоть какие-то опознавательные знаки", – отметил Пономарев, добавив, что уже позже узнал, что это были журналисты.

Ранее стало известно, что генеральный прокурор Юрий Луценко направил в Раду представление о привлечении к уголовной ответственности Александра Пономарева.

В феврале бывший член Партии регионов, а теперь нардеп от "Воли народа" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады отобрал два мобильных телефона у журналистов.

Те снимали на камеры телефонов спор между Пономаревым и нардепом от "Батькивщины" Сергеем Соболевым. Они ссорились из-за того, что Соболев обвинил компанию Пономарева "Агринол" в махинациях в сфере госзакупок машинного масла для войск.

В итоге, после споров с журналистами, Пономарев вернул им телефоны.

Соня Лукашова, для УП
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