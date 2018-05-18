На адмінмежі з Кримом затримали автобус, розшукуваний Інтерполом

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П'ятниця, 18 травня 2018, 13:53

На КПВВ "Каланчак" на адміністративній межі з анексованим Кримом прикордонники затримали розшукуваний Інтерполом мікроавтобус Mercedes-Benz, який їхав із півострова.

Про це помічник начальника Херсонського прикордонного загону – начальник прес-служби Іван Шевцов повідомив кореспонденту "Укрінформу".

"На контрольному пункті в'їзду-виїзду "Каланчак" прикордонники Херсонського прикордонного загону затримали мікроавтобус Mercedes-Benz, водій якого їхав з тимчасово окупованої території АР Крим до міста Запоріжжя", – сказав він.

"Водій – громадянин України, житель Запоріжжя, 1974 року народження. Машина із листопада 2016 року перебуває у розшуку і внесена до бази даних Інтерполу", – додав Шевцов.

За його словами, мікроавтобус має запорізьку реєстрацію.

Згідно бази Інтерполу, машина була викрадена в Україні.

Прикордонники передали мікроавтобус та його водія поліцейським Каланчацького відділення Національної поліції.

Теми: Прикордонна служба Крим авто Інтерпол
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