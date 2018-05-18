Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На адмінмежі з Кримом затримали автобус, розшукуваний Інтерполом

П'ятниця, 18 травня 2018, 13:53

На КПВВ "Каланчак" на адміністративній межі з анексованим Кримом прикордонники затримали розшукуваний Інтерполом мікроавтобус Mercedes-Benz, який їхав із півострова.

Про це помічник начальника Херсонського прикордонного загону – начальник прес-служби Іван Шевцов повідомив кореспонденту "Укрінформу".

"На контрольному пункті в'їзду-виїзду "Каланчак" прикордонники Херсонського прикордонного загону затримали мікроавтобус Mercedes-Benz, водій якого їхав з тимчасово окупованої території АР Крим до міста Запоріжжя", – сказав він.

"Водій – громадянин України, житель Запоріжжя, 1974 року народження. Машина із листопада 2016 року перебуває у розшуку і внесена до бази даних Інтерполу", – додав Шевцов.

За його словами, мікроавтобус має запорізьку реєстрацію.

Згідно бази Інтерполу, машина була викрадена в Україні.

Прикордонники передали мікроавтобус та його водія поліцейським Каланчацького відділення Національної поліції.

Теми: Прикордонна службаКримавтоІнтерпол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Прикордонна служба
Прикордонники показали, як збивають "Шахеди" зі стрілецької зброї
На Чернігівщині вночі зупинили російську ДРГ − Наєв
Бійці Сталевого кордону "насипають" окупантам: ДПСУ показала фрагмент гарячого бою
Останні новини
22:04
Байден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
Усі новини...
Реклама: