На админгранице с Крымом задержали автобус, разыскиваемый Интерполом

1563 просмотра
Пятница, 18 мая 2018, 13:53

На КПВВ "Каланчак" на административной границе с аннексированным Крымом пограничники задержали разыскиваемый Интерполом микроавтобус Mercedes-Benz, который ехал с полуострова.

Об этом помощник начальника Херсонского пограничного отряда – начальник пресс-службы Иван Шевцов сообщил корреспонденту "Укринформа".

"На контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак" пограничники Херсонского пограничного отряда задержали микроавтобус Mercedes-Benz, водитель которого ехал с временно оккупированной территории АР Крым в город Запорожье", – сказал он.

"Водитель – гражданин Украины, житель Запорожья, 1974 года рождения. Машина с ноября 2016 года находится в розыске и внесена в базу данных Интерпола", – добавил Шевцов.

По его словам, микроавтобус имеет запорожскую регистрацию.

Согласно базе Интерпола, машина была похищена в Украине.

Пограничники передали микроавтобус и его водителя полицейским Каланчацкого отделения Национальной полиции.

Темы: Пограничная служба Крым авто Интерпол
powered by lun.ua
По теме
На Закарпатье контрабандисты забросали камнями пограничников 15 мая 2018, 13:36
Пограничники не пустили в Украину еще одну российскую артистку 14 мая 2018, 12:05
На границе задержали украинца на угнанном в Германии авто 11 мая 2018, 08:35
Все новости
Главные новости
7% украинцев готовы в ближайшее время выехать из Украины
Холодницкий написал 16 страниц объяснений на жалобы НАБУ и ГПУ
Украина впервые проиграла России спор в ВТО
Предприниматели "повесили" на государство 56 миллиардов долгов по гарантированным кредитам
Все новости
еда

5 рецептов барбекю для пикника

Фото

9 фотографий невероятной морской жизни