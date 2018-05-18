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На админгранице с Крымом задержали автобус, разыскиваемый Интерполом

Пятница, 18 мая 2018, 13:53

На КПВВ "Каланчак" на административной границе с аннексированным Крымом пограничники задержали разыскиваемый Интерполом микроавтобус Mercedes-Benz, который ехал с полуострова.

Об этом помощник начальника Херсонского пограничного отряда – начальник пресс-службы Иван Шевцов сообщил корреспонденту "Укринформа".

"На контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак" пограничники Херсонского пограничного отряда задержали микроавтобус Mercedes-Benz, водитель которого ехал с временно оккупированной территории АР Крым в город Запорожье", – сказал он.

"Водитель – гражданин Украины, житель Запорожья, 1974 года рождения. Машина с ноября 2016 года находится в розыске и внесена в базу данных Интерпола", – добавил Шевцов.

По его словам, микроавтобус имеет запорожскую регистрацию.

Согласно базе Интерпола, машина была похищена в Украине.

Пограничники передали микроавтобус и его водителя полицейским Каланчацкого отделения Национальной полиции.

Темы: Пограничная службаКрымавтоИнтерпол
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