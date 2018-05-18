Нардепи просять КС перевірити закон, який дозволив Луценку стати генпрокурором

45 депутатів Верховної Ради просять Конституційний Суд перевірити, чи відповідає Конституції закон, який дозволяє призначати генпрокурором кандидата без юридичної освіти.

Про це повідомляє прес-служба КС.

"18 травня до Конституційного Суду надійшло конституційне подання 45 народних депутатів щодо відповідності Конституції закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності генеральної прокуратури України" від 12 травня 2016 року № 1355–VIII", - йдеться в повідомленні.

12 травня 16 року Верховна Рада ухвалила зміни, які дозволить кандидату на посаду генерального прокурора не мати юридичної освіти. Таким чином цей закон дозволив лідеру фракції БПП Юрію Луценку очолити Генпрокуратуру.

Закон блискавично швидко підписав президент Порошенко. Через кілька годин його опублікували у спецвипуску "Голосу України".

Пізніше того ж дня Верховна Рада 264 голосами дала згоду на призначення лідера фракції БПП Юрія Луценка генеральним прокурором, а Порошенко відразу підписав цю постанову в залі парламенту.

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