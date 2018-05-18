Нардепы просят КС проверить закон, который позволил Луценко стать генпрокурором

45 депутатов Верховной Рады просят Конституционный Суд проверить, соответствует ли Конституции закон, который позволяет назначать генпрокурором кандидата без юридического образования.

Об этом сообщает пресс-служба КС.

"18 мая в Конституционный Суд поступило конституционное представление 45 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины" от 12 мая 2016 № 1355-VIII", - говорится в сообщении.

12 мая 16 года Верховная Рада приняла изменения, которые позволяют назначить генпрокурором человека без юридического образования, а также нормируют реформу Генпрокуратуры.

Таким образом, этот закон позволил лидеру фракции БПП Юрию Луценко возглавить Генпрокуратуру.

Закон молниеносно быстро подписал президент Порошенко. Через несколько часов его опубликовали в спецвыпуске "Голоса Украины".

В тот же день Верховная Рада 264 голосами дала согласие на назначение лидера фракции БПП Юрия Луценко генеральным прокурором, а Порошенко сразу же подписал это постановление в зале парламента.