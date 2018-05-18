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Нардепы просят КС проверить закон, который позволил Луценко стать генпрокурором

Пятница, 18 мая 2018, 14:42

45 депутатов Верховной Рады просят Конституционный Суд проверить, соответствует ли Конституции закон, который позволяет назначать генпрокурором кандидата без юридического образования.

Об этом сообщает пресс-служба КС.

"18 мая в Конституционный Суд поступило конституционное представление 45 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины" от 12 мая 2016 № 1355-VIII", - говорится в сообщении.

12 мая 16 года Верховная Рада приняла изменения, которые позволяют назначить генпрокурором человека без юридического образования, а также нормируют реформу Генпрокуратуры.

Таким образом, этот закон позволил лидеру фракции БПП Юрию Луценко возглавить Генпрокуратуру.

Закон молниеносно быстро подписал президент Порошенко. Через несколько часов его опубликовали в спецвыпуске "Голоса Украины".

В тот же день Верховная Рада 264 голосами дала согласие на назначение лидера фракции БПП Юрия Луценко генеральным прокурором, а Порошенко сразу же подписал это постановление в зале парламента.

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Украинская правда 
Темы: КСЛуценкозаконодательство
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