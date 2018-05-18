У Кабміні спростували неприємний міф про новий бренд України

На розробку рекламного бренду країни Ukraine Now не було витрачено жодної гривні з державного бюджету.

Про це на прес-конференції у п'ятницю заявила перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, передає "Укрінформ".

"У соціальних мережах кожний "художник", кожний "митець" соцмережі вважав за необхідне висловити свою позицію з приводу цього бренду. Ми хочемо спростувати міф про те, що він дорого обійшовся для державного бюджету. Нуль гривень нуль копійок коштував цей бренд для бюджету України", - сказала вона.

За словами чиновниці, немає підстав також говорити про те, що ухвалення проекту бренду залежало від однієї людини. До складу комісії, яка опікувалася цим питанням, увійшло 25 представників органів державної влади, народних депутатів, досвідчених рекламістів.

"Ми розуміємо, що у таких речах завжди стоїть питання смаку, але те, що сам процес і рішення щодо бренду було кулуарним і закритим, що це рішення міністерства чи якоїсь однієї особи у цьому міністерстві - це неправда", - заявила представник МІП.

За словами Джапарової, після затвердження проекту Ukraine Now урядом, Мінінформполітики разом з партнерами переходить до другого етапу - розробки модульного брендбуку, аби якнайшвидше надати можливість використовувати його у різних формах.

Як повідомлялося, рекламне агентство Banda Agency створило для України бренд Ukraine Now ("Україна зараз"), за допомогою якого країну будуть популяризувати у світі.