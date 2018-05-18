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В Кабмине опровергли неприятный миф о новом бренде Украины

Пятница, 18 мая 2018, 16:12

На разработку рекламного бренда страны Ukraine Now не было потрачено ни одной гривны из государственного бюджета.

Об этом на пресс-конференции в пятницу заявила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, передает "Укринформ".

"В социальных сетях каждый "художник", каждый "деятель культуры" соцсети считал необходимым высказать свою позицию по поводу этого бренда. Мы хотим опровергнуть миф о том, что он дорого обошелся для государственного бюджета. Ноль гривен ноль копеек стоил этот бренд для бюджета Украины", - сказала она.

По словам чиновницы, нет оснований также говорить о том, что принятие проекта бренда зависело от одного человека. В состав комиссии, которая занималась этим вопросом, вошло 25 представителей органов государственной власти, народных депутатов, опытных рекламистов.

"Мы понимаем, что в таких вещах всегда стоит вопрос вкуса, но то, что сам процесс и решение по бренду были кулуарным и закрытыми, что это решение министерства или какого-то одного человека в этом министерстве - это неправда", - заявила представитель МИП.

По словам Джапаровой, после утверждения проекта Ukraine Now правительством, Мининформполитики вместе с партнерами переходит ко второму этапу - разработке модульного брендбука, чтобы как можно быстрее предоставить возможность использовать его в различных формах.

Как сообщалось, рекламное агентство Banda Agency создало для Украины бренд Ukraine Now ("Украина сейчас"), с помощью которого страну будут популяризировать в мире.

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Темы: УкраинаКабинет министровреклама
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