Меркель обговорила з Путіним питання миротворців ООН на Донбасі

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П'ятниця, 18 травня 2018, 16:36

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що багато говорила про Україну з президентом Росії Володимиром Путіним під час її поїздки в РФ.

Про це вона повідомляла під час їхньої спільної прес-конференції в Сочі.

За її словами, про Україну вони "говорили багато" і зійшлися на думці, що мінські угоди є єдиною основою для досягнення миру на Сході України.

Зокрема вона розповіла, що обговорювалося питання миротворців ООН на Донбасі.

Меркель зазначила, що оскільки минулого вечора був серйозний обстріл, то це питання ще більш важливе.

Вона також додала, що наразі йде підготовка до зустрічі "нормандської четвірки", підготовку ведуть міністри закордонних справ і в майбутньому треба виробити спільний мандат миротворчої місії.

Конкретної дати такої зустрічі, за її словами, ще немає.

У свою чергу Путін заявив, що "нормандський формат" є важливим інструментом для врегулювання ситуації на Донбасі і Росія "готова працювати в цьому форматі".

Українська правда
Теми: Меркель Путін Донбас ООН Мінські угоди
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