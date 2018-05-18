Меркель обсудила с Путиным вопрос миротворцев ООН на Донбассе

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Пятница, 18 мая 2018, 16:36

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что много говорила об Украине с президентом России Владимиром Путиным во время ее поездки в РФ.

Об этом она сообщала во время их совместной пресс-конференции в Сочи.

По ее словам, об Украине они "говорили много" и сошлись на мнении, что минские соглашения являются единственной основой для достижения мира на Востоке Украины.

В частности она рассказала,, что обсуждался вопрос миротворцев ООН на Донбассе.

Меркель отметила, что поскольку предыдущей ночью был серьезный обстрел, то этот вопрос еще более важен.

Она также добавила, что сейчас идет подготовка к встрече "нормандской четверки", подготовку ведут министры иностранных дел и в будущем надо выработать совместный мандат миротворческой миссии.

Конкретной даты такой встречи, по ее словам, еще нет.

В свою очередь Путин заявил, что "нормандский формат" является важным инструментом для урегулирования ситуации на Донбассе и  Россия "готова работать в этом формате".

Украинская правда
Темы: Меркель Путин Донбасс ООН Минские соглашения
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