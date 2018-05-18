Меркель про "Північний потік-2": Треба подумати про гарантії для України

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П'ятниця, 18 травня 2018, 16:56

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відзначає, що ФРН розглядає "Північний потік-2" як комерційний проект, але потрібно подумати про гарантії для України.

Про це вона заявила після переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним в Сочі 18 травня.

"Ми переконані з боку Німеччини... що і після будівництва "Північного потоку 2" роль України як транзитної країни повинна зберегтися. Це має стратегічне значення, і Німеччина готова зіграти свою активну роль і сприяти", – сказала канцлер.

"Ми також розглядаємо "Північний потік 2" як економічний комерційний проект, але в ньому є й інші складові. Потрібно подумати над гарантіями для України", – зазначила Меркель.

Наприкінці березня Німеччина видала остаточний дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" на своїй території.  Будівництво газогону планується завершити до кінця 2019 року.

Угоди щодо фінансування проекту газогону "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина).

Проти проекту виступають країни Балтії, Польща, США та Україна, питання до  нього залишаються і у Єврокомісії.

Валентина Романенко, УП
Теми: газ Німеччина Росія
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