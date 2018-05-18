Меркель про "Північний потік-2": Треба подумати про гарантії для України

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відзначає, що ФРН розглядає "Північний потік-2" як комерційний проект, але потрібно подумати про гарантії для України.



Про це вона заявила після переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним в Сочі 18 травня.



"Ми переконані з боку Німеччини... що і після будівництва "Північного потоку 2" роль України як транзитної країни повинна зберегтися. Це має стратегічне значення, і Німеччина готова зіграти свою активну роль і сприяти", – сказала канцлер.



"Ми також розглядаємо "Північний потік 2" як економічний комерційний проект, але в ньому є й інші складові. Потрібно подумати над гарантіями для України", – зазначила Меркель.

Наприкінці березня Німеччина видала остаточний дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" на своїй території. Будівництво газогону планується завершити до кінця 2019 року.

Угоди щодо фінансування проекту газогону "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина).

Проти проекту виступають країни Балтії, Польща, США та Україна, питання до нього залишаються і у Єврокомісії.