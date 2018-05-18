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Меркель о "Северном потоке-2": Надо подумать о гарантиях для Украины

Пятница, 18 мая 2018, 16:56

Канцлер Германии Ангела Меркель отмечает, что ФРГ рассматривает "Северный поток-2" как коммерческий проект, но нужно подумать о гарантиях для Украины.

Об этом она заявила после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 18 мая.

"Мы убеждены со стороны Германии… что и после строительства "Северного потока 2" роль Украины как транзитной страны должна сохраниться. Это имеет стратегическое значение, и Германия готова сыграть свою активную роль и оказывать содействие", – сказала канцлер.

"Мы также рассматриваем "Северный поток 2" как экономический коммерческий проект, но в нем есть и другие составляющие. Нужно подумать над гарантиями для Украины", – отметила Меркель.

В конце марта Германия выдала окончательное разрешение на строительство "Северного потока-2" на своей территории.

Строительство газопровода планируется завершить до конца 2019 года. Соглашения по финансированию проекта газопровода "Северный поток-2" подписаны с компаниями ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания-Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе - Германия).

Против проекта выступают страны Балтии, Польша, США и Украина, вопросы к нему остаются и у Еврокомиссии.

Валентина Романенко, УП
Темы: газГерманияРосcия
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