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Чубаров: Окупанти позбавили волі 67 жителів Криму

П'ятниця, 18 травня 2018, 17:56

За час окупації російська влада незаконно позбавила волі 67 жителів анексованого Криму.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат від БПП Рефат Чубаров під час виступу на заходах присвячених Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

"На сьогоднішній день незаконно позбавлені волі 67 мешканців Криму, громадян України. Своїх незаконно засуджених батьків чекають вже 105 малолітніх дітей", - сказав він.

За словами Чубарова, покарання незламного народу не обмежується фізичним переслідуванням (обшуками, арештами, судами), дійшло до намагання перервати історичний зв'язок між поколіннями кримських татар, знищити ідентичність кримськотатарського народу.

Так, наприклад, під виглядом реставрації окупанти руйнують автентичність Ханського палацу в Бахчисараї.

Чубаров також нагадав, що в тимчасово окупованому Криму заборонений представницький орган корінного народу – Меджліс. Незважаючи на рішення міжнародного суду ООН, яким зобов'язали скасувати заборону, окупаційна влада досі робить усе можливе, аби не допустити  відновлення роботи Меджлісу.

Валентина Романенко, УП
Теми: кримські татариКрим
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