Чубаров: Оккупанты лишили свободы 67 жителей Крыма

За время оккупации российские власти незаконно лишили свободы 67 жителей аннексированного Крыма.



Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от БПП Рефат Чубаров во время выступления в Киеве на мероприятиях посвященных Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.



"На сегодняшний день незаконно лишены свободы 67 жителей Крыма, граждан Украины. Своих незаконно осужденных родителей ждут уже 105 малолетних детей", – сказал он.



По словам Чубарова, наказание крымскотатарского народа не ограничивается физическим преследованием (обысками, арестами, судами), дошло до попытки прервать историческую связь между поколениями крымских татар, уничтожить идентичность несгибаемого народа.



Так, например, под видом реставрации оккупанты разрушают автеничность Ханского дворца в Бахчисарае.



Чубаров также напомнил, что во временно оккупированном Крыму запрещен представительный орган коренного народа - Меджлис. Несмотря на решение международного суда ООН, которым обязали отменить запрет, оккупационные власти до сих пор делают все возможное, чтобы не допустить возобновления работы Меджлиса.