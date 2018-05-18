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На Кубі при зльоті розбився літак

П'ятниця, 18 травня 2018, 20:42
На Кубі при зльоті розбився літак

На Кубі після зльоту з аеропорту Гавани розбився і вибухнув літак "Боїнг-737". На борту було 104 пасажири та 9 членів екіпажу.

Про це повідомляє АР з посиланням на кубинські ЗМІ.

Інформації про жертв немає. Літак впав на фермерське поле. Пожежники перебувають на місці аварії і намагаються загасити тліючі залишки фюзеляжу.

На місце приїхали служби швидкої допомоги. Місцеві жителі розповіли, що бачили, як пасажирів, які вижили, відвозили у машинах невідкладної допомоги.

Також на місце аварії вирушили державні службовці та президент Куби Мігель Діас-Канель.

"Цей літак орендувала національна авіакомпанія Cubana, яка протягом останніх місяців припинила користуватися багатьма старими літаками через механічні проблеми", - зазначає агентство.

Літак виконував внутрішній рейс із столиці Куби Гавани до міста Ольгін. Він зазнав аварії між аеропортом на півдні Гавани та сусіднім містом Сантьяго де лас-Вегас.

Українська правда
Теми: авіааварія
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