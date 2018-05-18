На Кубі при зльоті розбився літак
На Кубі після зльоту з аеропорту Гавани розбився і вибухнув літак "Боїнг-737". На борту було 104 пасажири та 9 членів екіпажу.
Про це повідомляє АР з посиланням на кубинські ЗМІ.
Інформації про жертв немає. Літак впав на фермерське поле. Пожежники перебувають на місці аварії і намагаються загасити тліючі залишки фюзеляжу.
На місце приїхали служби швидкої допомоги. Місцеві жителі розповіли, що бачили, як пасажирів, які вижили, відвозили у машинах невідкладної допомоги.
Також на місце аварії вирушили державні службовці та президент Куби Мігель Діас-Канель.
"Цей літак орендувала національна авіакомпанія Cubana, яка протягом останніх місяців припинила користуватися багатьма старими літаками через механічні проблеми", - зазначає агентство.
Літак виконував внутрішній рейс із столиці Куби Гавани до міста Ольгін. Він зазнав аварії між аеропортом на півдні Гавани та сусіднім містом Сантьяго де лас-Вегас.
ÚLTIMA HORA | Primeras imágenes del avión siniestrado en el aeropuerto de La Habana con 113 personas a bordo https://t.co/uC3YXuRgO6 pic.twitter.com/qGAMUFYAKn— EL PAÍS (@el_pais) May 18, 2018