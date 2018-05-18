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На Кубе при взлете разбился самолет

Пятница, 18 мая 2018, 20:42
На Кубе при взлете разбился самолет

На Кубе после взлета из аэропорта Гаваны разбился и взорвался самолет "Боинг-737". На борту были 104 пассажира и 9 членов экипажа.

Об этом сообщает АР со ссылкой на кубинские СМИ.

Информации о жертвах нет. Самолет упал на фермерское поле. Пожарные находятся на месте аварии и пытаются потушить тлеющие остатки фюзеляжа.

На место приехали службы скорой помощи. Местные жители рассказали, что видели, как выживших пасажиров, отвозили в машинах скорой помощи.

Также на место аварии отправились государственные служащие и президент Кубы Мигель Диас-Канель.

"Этот самолет арендовала национальная авиакомпания Cubana, которая в течение последних месяцев прекратила пользоваться многими старыми самолетами из-за механических проблем", - отмечает агентство.

Самолет выполнял внутренний рейс из столицы Кубы Гаваны до города Ольгин. Он потерпел крушение между аэропортом на юге Гаваны и соседним городом Сантьяго де лас-Вегас.

Украинская правда

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Темы: авиаавария
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