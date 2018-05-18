На Кубе при взлете разбился самолет
На Кубе после взлета из аэропорта Гаваны разбился и взорвался самолет "Боинг-737". На борту были 104 пассажира и 9 членов экипажа.
Об этом сообщает АР со ссылкой на кубинские СМИ.
Информации о жертвах нет. Самолет упал на фермерское поле. Пожарные находятся на месте аварии и пытаются потушить тлеющие остатки фюзеляжа.
На место приехали службы скорой помощи. Местные жители рассказали, что видели, как выживших пасажиров, отвозили в машинах скорой помощи.
Также на место аварии отправились государственные служащие и президент Кубы Мигель Диас-Канель.
"Этот самолет арендовала национальная авиакомпания Cubana, которая в течение последних месяцев прекратила пользоваться многими старыми самолетами из-за механических проблем", - отмечает агентство.
Самолет выполнял внутренний рейс из столицы Кубы Гаваны до города Ольгин. Он потерпел крушение между аэропортом на юге Гаваны и соседним городом Сантьяго де лас-Вегас.
ÚLTIMA HORA | Primeras imágenes del avión siniestrado en el aeropuerto de La Habana con 113 personas a bordo https://t.co/uC3YXuRgO6 pic.twitter.com/qGAMUFYAKn— EL PAÍS (@el_pais) May 18, 2018