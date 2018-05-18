У "Боруссії" заявили, що усі питання по грошах за трансфер Ярмоленка мають бути до "Динамо"

Дортмундська "Боруссія" здійснила усі платежі щодо трансферу форварда київського "Динамо" Андрія Ярмоленка.

Про це повідомляє Футбол 24 з посиланням на прес-службу німецького клубу.

"Боруссія Дортмунд і ФК Динамо Київ домовились про трансфер відповідно до Правил ФІФА (FIFA Regulations). У відповідний юридичний спосіб було також узгоджено, що ФК Динамо Київ нестиме відповідальність за сплату всіх внесків солідарності, оскільки краще обізнаний з українським футбольним простором та щодо відносин з відповідними зацікавленими сторонами", - зазначає видання.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Чернігівської області розслідує зникнення 150 тисяч євро з трансферу Ярмоленка. Ці кошти мали надійти у спортшколу "Юність", яка виховала нападника "Боруссії". Причому, київське "Динамо" досі не перерахувало ще 135 тисяч євро цій спортшколі.

"Ми шкодуємо, якщо, очевидно, існує певна незрозумілість щодо цього питання, проте ми просимо звертатися виключно до ФК Динамо Київ з цього приводу", – заявили Футбол 24 у прес-службі Борусії Д.

Крім того, у Борусії пояснили, що інформація про невиконання будь-яких платежів має надходити через FIFA Transfer Matching System (система узгодження трансферів ФІФА).

"Якщо хтось вважає, що має право на будь-які претензії відповідно до механізму солідарності ФІФА, він повинен звернутися з цього приводу електронним шляхом через систему узгодження трансферів ФІФА", - зазначили у німецькому клубі.

У ЗМІ також повідомлялося, що окрім цих коштів, "Динамо" ще мало перерахувати так званий платіж солідарності у сумі 90 тисяч євро за виховання футболіста ще трьом клубам, в яких до до визначеного віку грав Ярмоленка. Це команди ФК "Отрадний", "Локомотив" та "Десна".