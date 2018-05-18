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В "Боруссии" заявили, что все вопросы по деньгам за трансфер Ярмоленко должны быть к "Динамо"

Пятница, 18 мая 2018, 22:20

Дортмундская "Боруссия" сделала все платежи по трансферу форварда киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко.

Об этом сообщает Футбол 24 со ссылкой на пресс-службу немецкого клуба.

"Боруссия Дортмунд и ФК Динамо Киев договорились о трансфере в соответствии с Правилами ФИФА (FIFA Regulations). Соответствующим юридический образом было также согласовано, что ФК Динамо Киев будет нести ответственность за уплату всех взносов солидарности, поскольку лучше знакомо с украинским футбольным пространством и об отношениях с заинтересованными сторонами", - отмечает издание.

Ранее сообщалось, что прокуратура Черниговской области расследует исчезновение 150 тысяч евро из трансфера Ярмоленко. Эти средства должны поступить спортшколе "Юность", которая воспитала нападающего "Боруссии". Причем, киевское "Динамо" пока не перечислило еще 135 тысяч евро этой спортшколе.

"Мы сожалеем, если, очевидно, существует определенная неясность по этому вопросу, однако мы просим обращаться исключительно к ФК Динамо Киев по этому поводу", - заявили Футбол 24 в пресс-службе Боруссии Д.

Кроме того, в Боруссии объяснили, что информация о невыполнении каких-либо платежей должна поступать через FIFA Transfer Matching System (система согласования трансферов ФИФА).

"Если кто-то считает, что имеет право на любые претензии в соответствии с механизмом солидарности ФИФА, он должен обратиться по этому поводу в электронном виде через систему согласования трансферов ФИФА", - отметили в немецком клубе.

В СМИ также сообщалось, что кроме этих средств, "Динамо" еще мало перечислить так называемый платеж солидарности в сумме 90 000 тысяч за воспитание футболиста еще трем клубам, в которых к определенному возрасту играл Ярмоленко. Это команды ФК "Отрадный", "Локомотив" и "Десна".

Николай Аврамчук для УП
Темы: спортфутболГермания
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