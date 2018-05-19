Стрілянина у Техасі: загинули 10 людей, поліція ідентифікувала нападника

У США визначили точну кількість жертв у результаті стрілянини у школі в Санта-Фе (штат Техас) – загинули 10 людей, ще 10 – отримали поранення.

Про це заявив губернатор штату Грег Ебботт, передає Reuters.

У нападі підозрюють 17-річного учня.

Правоохоронці затримали стрільця та ще одну людину. При цьому називається ім'я нападника – Дімітріос Пагуртіс.

Серед постраждалих – офіцер поліції, учні та співробітники школи.

"Учень, який у п'ятницю розстріляв у старшій школі в Техасі десятьох людей, у тому числі однокласників, планував завершити свій напад самогубством, але замість цього був оточений поліцією. Він не насмілився вбити себе", – заявив губернатор.

Він підкреслив, що в будинку й автомобілі підозрюваного, а також на території школи та біля неї знайшли саморобні вибухові пристрої.

Грег заявив, що нападник мав дробовик та револьвер свого батька 38-го калібру.

Посольство України у США повідомило, що, за попередньою інформацією, українських громадян серед загиблих чи поранених немає.