Стрельба в Техасе: погибли 10 человек, полиция идентифицировала нападавшего
В США определили точное количество жертв в результате стрельбы в школе в Санта-Фе (штат Техас) - погибли 10 человек, еще 10 - получили ранения.
Об этом заявил губернатор штата Грег Эбботт, передает Reuters.
В нападении подозревают 17-летнего ученика.
Правоохранители задержали стрелка и еще одного человека. При этом называется имя нападавшего - Димитриос Пагуртис.
Среди пострадавших - офицер полиции, ученики и сотрудники школы.
"Ученик, который в пятницу расстрелял в старшей школе в Техасе десять человек, в том числе одноклассников, планировал завершить свое нападение самоубийством, но вместо этого был оцеплен полицией. Он не осмелился убить себя", - заявил губернатор.
Он подчеркнул, что в доме и автомобиле подозреваемого, а также на территории школы и возле нее нашли самодельные взрывные устройства.
Грег заявил, что нападавший имел дробовик и пистолет своего отца 38-го калибра.
Посольство Украины в США сообщило, что, по предварительной информации, украинских граждан среди погибших или раненых нет.
"Сейчас на месте трагических событий ведутся оперативные следственные действия. Посольство Украины в США находится на связи с правоохранительными органами штата Техас и проверяют информацию ою украинцах среди погибших и пострадавших", - отметили в посольстве.
Посольство Украины в США сообщило, что, по предварительной информации, украинских граждан среди погибших или раненых нет.
"Сейчас на месте трагических событий ведутся оперативные следственные действия. Посольство Украины в США находится на связи с правоохранительными органами штата Техас и проверяют информацию о украинском среди погибших и пострадавших", - отметили в посольстве.