Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДФС знову потрапила під обстріл: пошкоджено хлоропровід

Субота, 19 травня 2018, 09:47

Донецька фільтрувальна станція знову потрапила під обстріл, в результаті якого було пошкоджено хлоропровід, роботу станції призупинено. 

Про це повідомили у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

"ДФС, яка забезпечує водопостачання 345 тис. осіб на сході України, зупинилася через обстріл. Хлоропроводи також було пошкоджено, що поставило під загрозу життя працівників станції. Закликаємо усі сторони уникати обстрілів обладнання для водозабезпечення", - заявили в ЮНІСЕФ.

На сайті КП "Вода Донбасу" повідомили про пошкодження відкритого розподільного пристрою і двох трансформаторів.

У Міністерстві у справах окупованих територій повідомляли, що роботу ДФС було призупинено за станом на 10:00 18 травня, а водозабезпечення населення Авдіївки здійснюється з резервуарів, води в яких вистачить на 3 дні.

Глава місії ОБСЄ Ертурул Апакан заявив, що погіршення ситуації з безпекою в районі Донецької фільтрувальної станції ставить під загрозу функціонування станції і наражає на небезпеку її співробітників і спостерігачів СММ ОБСЄ в Україні.

За словами Апакана, якщо режим припинення вогню не буде дотримуватися у повному обсязі, СММ ОБСЄ необхідно буде переглянути свої методи роботи на ДФС.

"Ці порушення режиму припинення вогню мають припинитися негайно", - підкреслив глава місії ОБСЄ.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
22:04
Байден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
Усі новини...
Реклама: