ДФС знову потрапила під обстріл: пошкоджено хлоропровід

Донецька фільтрувальна станція знову потрапила під обстріл, в результаті якого було пошкоджено хлоропровід, роботу станції призупинено.

Про це повідомили у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

"ДФС, яка забезпечує водопостачання 345 тис. осіб на сході України, зупинилася через обстріл. Хлоропроводи також було пошкоджено, що поставило під загрозу життя працівників станції. Закликаємо усі сторони уникати обстрілів обладнання для водозабезпечення", - заявили в ЮНІСЕФ.

На сайті КП "Вода Донбасу" повідомили про пошкодження відкритого розподільного пристрою і двох трансформаторів.

У Міністерстві у справах окупованих територій повідомляли, що роботу ДФС було призупинено за станом на 10:00 18 травня, а водозабезпечення населення Авдіївки здійснюється з резервуарів, води в яких вистачить на 3 дні.

Глава місії ОБСЄ Ертурул Апакан заявив, що погіршення ситуації з безпекою в районі Донецької фільтрувальної станції ставить під загрозу функціонування станції і наражає на небезпеку її співробітників і спостерігачів СММ ОБСЄ в Україні.

За словами Апакана, якщо режим припинення вогню не буде дотримуватися у повному обсязі, СММ ОБСЄ необхідно буде переглянути свої методи роботи на ДФС.

"Ці порушення режиму припинення вогню мають припинитися негайно", - підкреслив глава місії ОБСЄ.