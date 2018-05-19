Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ДФС снова попала под обстрел: поврежден хлоропровод

Суббота, 19 мая 2018, 09:47

Донецкая фильтровальная станция снова попала под обстрел, в результате которого был поврежден хлоропровод, работа станции приостановлена.

Об этом сообщили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) в Украине. 

"ДФС, которая обеспечивает водоснабжение 345 тыс. человек на востоке Украины, остановилась из-за обстрела. Хлоропровод также был повреждены, что поставило под угрозу жизни работников станции. Призываем все стороны избегать обстрелов оборудования для водообеспечения", - заявили в ЮНИСЕФ. 

На сайте КП "Вода Донбасса" сообщили о повреждении открытого распределительного устройства и двух трансформаторов.

В Министерстве по делам оккупированных территорий сообщали, что работа ДФС была приостановлена по состоянию на 10:00 18 мая, а водообеспечения населения Авдеевки осуществляется из резервуаров, воды в которых хватит на 3 дня.

Глава миссии ОБСЕ Эртурул Апакан заявил, что ухудшающаяся ситуация с безопасностью в районе Донецкой фильтровальной станции ставит под угрозу функционирование станции и подвергает опасности ее сотрудников и наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине. 

По словам Апакана, если режим прекращения огня не будет соблюдаться в полном объеме, СММ ОБСЕ необходимо будет пересмотреть свои методы работы на ДФС. 

"Эти нарушения режима прекращения огня должны прекратиться немедленно", - добавил глава миссии ОБСЕ. 

 

Темы: ДонбассМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: