ДФС снова попала под обстрел: поврежден хлоропровод
Донецкая фильтровальная станция снова попала под обстрел, в результате которого был поврежден хлоропровод, работа станции приостановлена.
Об этом сообщили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.
"ДФС, которая обеспечивает водоснабжение 345 тыс. человек на востоке Украины, остановилась из-за обстрела. Хлоропровод также был повреждены, что поставило под угрозу жизни работников станции. Призываем все стороны избегать обстрелов оборудования для водообеспечения", - заявили в ЮНИСЕФ.
На сайте КП "Вода Донбасса" сообщили о повреждении открытого распределительного устройства и двух трансформаторов.
В Министерстве по делам оккупированных территорий сообщали, что работа ДФС была приостановлена по состоянию на 10:00 18 мая, а водообеспечения населения Авдеевки осуществляется из резервуаров, воды в которых хватит на 3 дня.
Глава миссии ОБСЕ Эртурул Апакан заявил, что ухудшающаяся ситуация с безопасностью в районе Донецкой фильтровальной станции ставит под угрозу функционирование станции и подвергает опасности ее сотрудников и наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине.
По словам Апакана, если режим прекращения огня не будет соблюдаться в полном объеме, СММ ОБСЕ необходимо будет пересмотреть свои методы работы на ДФС.
"Эти нарушения режима прекращения огня должны прекратиться немедленно", - добавил глава миссии ОБСЕ.