ДФС снова попала под обстрел: поврежден хлоропровод

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Суббота, 19 мая 2018, 09:47

Донецкая фильтровальная станция снова попала под обстрел, в результате которого был поврежден хлоропровод, работа станции приостановлена.

Об этом сообщили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) в Украине. 

"ДФС, которая обеспечивает водоснабжение 345 тыс. человек на востоке Украины, остановилась из-за обстрела. Хлоропровод также был повреждены, что поставило под угрозу жизни работников станции. Призываем все стороны избегать обстрелов оборудования для водообеспечения", - заявили в ЮНИСЕФ. 

На сайте КП "Вода Донбасса" сообщили о повреждении открытого распределительного устройства и двух трансформаторов.

В Министерстве по делам оккупированных территорий сообщали, что работа ДФС была приостановлена по состоянию на 10:00 18 мая, а водообеспечения населения Авдеевки осуществляется из резервуаров, воды в которых хватит на 3 дня.

Глава миссии ОБСЕ Эртурул Апакан заявил, что ухудшающаяся ситуация с безопасностью в районе Донецкой фильтровальной станции ставит под угрозу функционирование станции и подвергает опасности ее сотрудников и наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине. 

По словам Апакана, если режим прекращения огня не будет соблюдаться в полном объеме, СММ ОБСЕ необходимо будет пересмотреть свои методы работы на ДФС. 

"Эти нарушения режима прекращения огня должны прекратиться немедленно", - добавил глава миссии ОБСЕ. 

 

Темы: Донбасс Минские соглашения
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