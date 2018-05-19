ДФС снова попала под обстрел: поврежден хлоропровод

На сайте КП "Вода Донбасса" сообщили о повреждении открытого распределительного устройства и двух трансформаторов.

В Министерстве по делам оккупированных территорий сообщали, что работа ДФС была приостановлена по состоянию на 10:00 18 мая, а водообеспечения населения Авдеевки осуществляется из резервуаров, воды в которых хватит на 3 дня.

Глава миссии ОБСЕ Эртурул Апакан заявил, что ухудшающаяся ситуация с безопасностью в районе Донецкой фильтровальной станции ставит под угрозу функционирование станции и подвергает опасности ее сотрудников и наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине.

По словам Апакана, если режим прекращения огня не будет соблюдаться в полном объеме, СММ ОБСЕ необходимо будет пересмотреть свои методы работы на ДФС.

"Эти нарушения режима прекращения огня должны прекратиться немедленно", - добавил глава миссии ОБСЕ.