У суботу бойовики провели 11 обстрілів, під вогонь потрапило прифронтове Зайцеве

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Субота, 19 травня 2018, 13:29

У суботу в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 прицільних обстрілів по опорних пунктах ЗСУ, один український військовий зазнав поранень. 

Про це йдеться у зведенні штабу ООС від 19 травня. 

"Військовослужбовець підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, детальна інформація щодо події з’ясовується. Стан здоров’я пораненого оцінюється як важкий", - повідомили у штабі.

Також вранці 19 травня бойовики здійснили обстріл н.п. Зайцеве.

"По житловому сектору було випущено 8 мін з мінометів калібру 120 мм.  Відомості щодо наявності руйнувань та жертв уточнюються", - зазначено у повідомленні. 

На луганському напрямку протягом ночі бойовики вели вогонь з артилерії, мінометів, стрілецької зброї різних типів і калібрів та гранатометів. 

В районі н.п.Залізне військові потрапили під обстріл з артсистем калібру 122 мм. В районі Новозванівки та Попасної зафіксовано 4 обстріли зі стрілецької зброї різних типів і калібрів, мінометоів калібру 82 мм та гранатометів. 

На донецькому напрямку бойовики вночі вели обстріл в районі Широкиного зі стрілецької зброї, в районі Авдіївки позиції ЗСУ обстріляли з використанням мінометів калібрів 120- та 82 мм і БМП.

Українська правда
Теми: Донбас АТО Мінські угоди
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