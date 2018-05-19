В субботу боевики провели 11 обстрелов, под огонь попало прифронтовое Зайцево

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Суббота, 19 мая 2018, 13:29

В субботу в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 прицельных обстрелов по опорным пунктам ВСУ, один украинский военный получил ранение. 

Об этом говорится в сводке штаба ООС от 19 мая.

"Военнослужащий подорвался на неустановленном взрывном устройстве, подробная информация о событии выясняется. Состояние здоровья раненого оценивается как тяжелое", - сообщили в штабе.

Также утром 19 мая боевики совершили обстрел н.п. Зайцево.

"По жилому сектору было выпущено 8 мин из минометов калибра 120 мм. Сведения о наличии разрушений и жертв уточняются", - говорится в сообщении.

На луганском направлении в течение ночи боевики вели огонь из артиллерии, минометов, стрелкового оружия различных типов и калибров и гранатометов.

В районе н.п.Железное военные попали под обстрел из артсистем калибра 122 мм. В районе Новозвановки и Попасной зафиксировано 4 обстрела из стрелкового оружия различных типов и калибров, минометоив калибра 82 мм и гранатометов.

На донецком направлении боевики ночью вели обстрел в районе Широкино из стрелкового оружия, в районе Авдеевки позиции ВСУ обстреляли с использованием минометов калибров 120-и 82 мм и БМП.

Украинская правда
Темы: Донбасс АТО Минские соглашения
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