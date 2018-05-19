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Порошенко переконаний, що Україна неодмінно стане членом ЄС

Субота, 19 травня 2018, 13:51

Президент Петро Порошенко упевнений, що Україна неодмінно стане членом Європейського Союзу.

Про це він написав на своїй сторінці  у Facebook з нагоди Дня Європи.

"Європа – це вже давно не лише географічна категорія. Це, перш за все, спільні цінності незалежності, демократії та поваги до людини та її прав і свобод. І українці, без сумніву, - європейська нація, яка зробила свій цивілізаційний вибір", - зазначив він.

Порошенко заявив, що щонайменше 70% українців підтримують ідею вступу України до Європейського Союзу.

"Впевнений, Україна неодмінно стане членом великої європейської родини!" - заявив Порошенко.

Раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у середньостроковій перспективі Україна розпочне діалог щодо членства в ЄС.

Європейська правда

Теми: ПорошенкоЄС
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