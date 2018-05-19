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Порошенко убежден, что Украина обязательно станет членом ЕС

Суббота, 19 мая 2018, 13:51

Президент Петр Порошенко уверен, что Украина обязательно станет членом Европейского Союза.

Об этом он написал на своей странице в Facebook по случаю Дня Европы.

"Европа – это уже давно не только географическая категория. Это, прежде всего, общие ценности независимости, демократии и уважения человека и его прав и свобод. И украинцы, без сомнения, - европейская нация, которая сделала свой цивилизационный выбор", - отметил он.

Порошенко заявил, что минимум 70% украинцев поддерживают идею вступления Украины в Европейский Союз.

"Уверен, Украина станет членом большой европейской семьи!" - заявил Порошенко.

Ране премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в среднесрочной перспективе Украина начнет диалог относительно членства в ЕС.

Европейская правда

Темы: ПорошенкоЕС
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