На Донбасі затримали водія бойовиків: привозив боєприпаси з РФ

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Субота, 19 травня 2018, 14:28

На Донбасі затримали громадянина України, який у 2014-2015 рр. працював у Слов'янській бригаді "ДНР" на посаді водія.

Про це 19 травня повідомили у Держприкордонслужбі України. 

Затриманий - мешканець одного з населених пунктів Новоазовського району. За його словами, на службу до бойовиків він вступив у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем.

"Одним з головних його завдань була доставка продуктів харчування та боєприпасів з території РФ та окупованого Донецька до бойових підрозділів "республіки" у Новоазовському районі. За роботу він отримував 12 тисяч російських рублів на місяць, покинув службу через "непорозуміння з керівництвом бойовиків та нелюдське ставлення" до рядового складу бойовиків", - йдеться у повідомленні. 

За даними ДПСУ, громадянина було передано представникам СБУ.

Теми: ОРДЛО Росія Прикордонна служба
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