На Донбассе задержали водителя боевиков: привозил боеприпасы из РФ

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Суббота, 19 мая 2018, 14:28

На Донбассе задержали гражданина Украины, который в 2014-2015 гг. работал в Славянской бригаде "ДНР" на должности водителя.

Об этом 19 мая сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Задержанный - житель одного из населенных пунктов Новоазовского района. По его словам, на службу к боевикам он поступил в связи с тяжелым материальным положением.

"Одним из главных его заданий была доставка продуктов питания и боеприпасов с территории РФ и оккупированного Донецка в боевые подразделения "республики" в Новоазовском районе. За работу он получал 12 тыс. российских рублей в месяц, покинул службу из-за "разногласий с руководством боевиков и жестокого отношения" к рядовому составу боевиков", - говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, гражданин был передан представителям СБУ.

Темы: ОРДЛО Росcия Пограничная служба
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