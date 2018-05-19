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Росія заборонить в'їзд транспорту з ОРДЛО через футбол – Слободян

Субота, 19 травня 2018, 16:01

Росія заборонить в'їзд вантажного транспорту, маршрутних та рейсових автобусів із території ОРДЛО в період підготовки до Чемпіонату світу з футболу.

Про це повідомив у Facebook речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

За його даними, такі заходи діятимуть в РФ у період з 1 червня по 17 липня цього року.

"У вказаний період російською стороною буде заборонено в’їзд вантажного автотранспорту, маршрутних та рейсових автобусів із самопроголошених "республік" на територію Російської Федерації. З цією метою по всій ділянці тимчасово неконтрольованого українсько-російського державного кордону підрозділами Прикордонної служби ФСБ Росії здійснюватиметься посилений контроль", - написав Слободян.

На його думку, Росія ставиться до громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей "як до людей другого сорту".

"Російська влада та правоохоронні органи достовірно знають скільки найманців, зброї та вибухівки вони завезли на окупований Донбас і побоюються, що якийсь прихильник "руського миру" зіпсує їм свято в період проведення Чемпіонату", - вважає речник Держприкордонслужби.

Цього року фінальна частина чемпіонату світу з футболу пройде в Росії з 14 червня по 15 липня.

Українська правда
Теми: РосіяОРДЛОфутбол
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