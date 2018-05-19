Россия запретит въезд транспорта из ОРДЛО из-за футбола - Слободян

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Суббота, 19 мая 2018, 16:01

Россия запретит въезд грузового транспорта, маршрутных и рейсовых автобусов с территории ОРДЛО в период подготовки к Чемпионату мира по футболу.

Об этом сообщил в Facebook спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его данным, такие меры будут действовать в РФ в период с 1 июня по 17 июля этого года.

"В указанный период российской стороной будет запрещен въезд грузового автотранспорта, маршрутных и рейсовых автобусов из самопровозглашенных "республик" на территорию Российской Федерации. С этой целью по всему участку временно неконтролируемой российско-украинской государственной границы подразделениями Пограничной службы ФСБ России будет осуществляться усиленный контроль", - написал Слободян.

По его мнению, Россия относится к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей "как к людям второго сорта".

"Российские власти и правоохранительные органы достоверно знают сколько наемников, оружия и взрывчатки они завезли на оккупированный Донбасс и опасаются, что какой-то сторонник "русского мира" испортит им праздник в период проведения Чемпионата", - считает спикер Госпогранслужбы.

В этом году финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Украинская правда
Темы: Росcия ОРДЛО футбол
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