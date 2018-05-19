Новий лідер Каталонії включив до уряду ув’язнених політиків і втікачів

Новий глава женералітату Каталонії Кім Торра проігнорував застереження прем’єра Іспанії Маріано Рахоя і включив до уряду двох ув’язнених політиків і двох політиків, які втекли за кордон.

Про це повідомляє El Pais.

Торра у суботу підписав указ, в якому йдеться про те, що члени його уряду мають скласти присягу 23 травня в будівлі женералітату.

Жосеп Руль і Жорді Туруль, які перебувають під арештом, отримали посади міністрів території і головування відповідно.

Ллуїс Пудж, який перебуває у Брюсселі після того як влада Бельгії відмовила Іспанії в його екстрадиції, має обійняти посаду міністра культури. Тоні Комін, який також перебуває за кордоном, керуватиме міністерством охорони здоров’я.

Загалом у новому уряді Каталонії 14 міністерств, які між собою поділи партії Junts per Catalunya та ERC.

Нагадаємо, 17 травня Кім Торра склав присягу голови уряду Каталонії, уникнувши при цьому згадки про короля і Конституцію Іспанії.

Європейська правда