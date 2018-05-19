Новый лидер Каталонии включил в правительство заключенных политиков и беглецов

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Суббота, 19 мая 2018, 17:37

Новый глава женералитата Каталонии Ким Торра проигнорировал предостережение премьера Испании Мариано Рахоя и включил в правительство двух заключенных политиков и двух политиков, которые сбежали за границу.

Об этом сообщает El Pais.

Торра в субботу подписал указ, в котором говорится о том, что члены его правительства должны принять присягу 23 мая в здании женералитата.

Жосеп Руль и Жорди Туруль, которые находятся под арестом, получили должности министров территории й председательства соответственно.

Ллуис Пудж, который находится в Брюсселе после того, как власти Бельгии отказали Испании в его экстрадиции, должен занять пост министра культуры. Тони Комин, который также находится за рубежом, будет руководить министерством здравоохранения.

Всего в новом правительстве Каталонии 14 министерств, которые между собой подели партии Junts per Catalunya и ERC.

Напомним, 17 мая Ким Торра принес присягу главы правительства Каталонии, избежав при этом упоминания о короле и Конституции Испании.

Европейская правда

Темы: Каталония Испания
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